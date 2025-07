Alla “Giulio Rivera” la cerimonia in memoria della strage di Via D’Amelio

CAMPOBASSO. Questa mattina, nell’ambito della cerimonia dell’Alzabandiera, i frequentatori del 19° Corso di Formazione per Allievi Vice Ispettori della Scuola di Polizia “Giulio Rivera” hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria della tragica strage di Via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, nella quale persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta appartenenti alla Polizia di Stato: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Il Direttore dell’Istituto, Primo Dirigente della Polizia di Stato dottor Dante Panatta, nel rivolgere un sentito ricordo ai giovani Allievi, ha sottolineato l’alto valore del sacrificio compiuto da questi servitori dello Stato e delle Istituzioni democratiche, i quali, con il proprio estremo gesto, hanno incarnato il profondo senso di appartenenza allo Stato e rappresentano un esempio di fulgida dedizione alla causa della giustizia da parte dei magistrati e degli appartenenti alle Forze di Polizia.

Ha inoltre evidenziato come «il ricordo di questi Caduti debba essere costantemente onorato, affinché il loro sacrificio continui a ispirare le future generazioni e a rafforzare il senso di appartenenza, responsabilità e impegno verso la tutela della legalità e della democrazia».