Alle Poste di Termoli uno sportello dedicato agli utenti di San Giacomo

TERMOLI. A seguito dell’evento criminoso che ha reso indisponibile l’ufficio postale di San Giacomo degli Schiavoni, Poste Italiane comunica che a partire da domani, giovedì 10 luglio, sarà attivato uno sportello dedicato nella sede di Termoli (corso Mario Milano), disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Presso la postazione, interamente dedicata ai clienti di San Giacomo degli Schiavoni, sarà possibile:

ritirare pacchi e invii postali a firma (raccomandate, atti giudiziari, etc.) non consegnati per assenza del destinatario;

effettuare le operazioni eseguibili esclusivamente presso l’ufficio di radicamento.

Si ricorda che la sede di corso Mario Milano a Termoli è comunque disponibile per tutte le operazioni postali in “circolarità” con il normale orario continuato, dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.05.

A disposizione dei cittadini anche due ATM Postamat per il prelievo di denaro e per tutte le operazioni disponibili, compreso il pagamento dei bollettini.

Poste Italiane ricorda che sono sempre disponibili anche tutti i canali complementari come l’app “Poste Italiane” e il sito poste.it, con i quali è possibile effettuare “da remoto” molti dei servizi tradizionalmente erogati a sportello, senza bisogno di recarsi fisicamente all’ufficio postale, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, come ad esempio: