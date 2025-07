Altri cinque uffici postali con impianti fotovoltaici

CAMPOBASSO. Proseguono in Molise gli interventi di Poste Italiane a favore della sostenibilità ambientale.

Con l’allaccio alla rete elettrica nazionale, sono entrati in produzione gli impianti fotovoltaici degli uffici postali di Sant’Elia a Pianisi, Guglionesi, Bojano, Casacalenda e Campomarino.

I numeri dei nuovi impianti. Composti da moduli posizionati sul tetto delle sedi (dai 24 di Sant’Elia a Pianisi ai 52 di Guglionesi), gli impianti sono in grado di generale una potenza complessiva che va dai 10,80 KWp di Sant’Elia a Pianisi ai 24,44 KWp di Guglionesi, per una previsione di energia prodotta annualmente di complessivi 96.290 kWh,consentendo un risparmio complessivo in termini di emissione di anidride carbonica di 27 tonnellate annue e per gli immobili un elevato risparmio di consumi elettrici.

Il Progetto Polis. L’installazione di questi cinque impianti fotovoltaici rientra nell’ambito del progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per rendere gli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti uno sportello unico per l’erogazione dei servizi della Pubblica Amministrazione. Il progetto, che in Molise finora ha già coinvolto 85 uffici postali, tra le altre cose prevede infatti anche importanti interventi dal punto di vista infrastrutturale.

Gli altri impianti fotovoltaici già attivi in Molise.

Con l’entrata in funzione di Sant’Elia a Pianisi, Guglionesi, Bojano, Casacalenda e Campomarino, salgono a 16 gli impianti fotovoltaici attivi in Molise di proprietà di Poste Italiane, di cui 15 nell’ambito del Progetto Polis. Gli altri impianti sono collocati presso gli uffici postali di Termoli, San Massimo, Petacciato, Rotello, Baranello, Macchiagodena, Monacilioni, Spinete, San Giacomo degli Schiavoni, Ururi e Carpinone.