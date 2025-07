Ancora disagi per le zone buie in parte del centro

TERMOLI. Per la seconda serata, nella zona di Corso Vittorio Emanuele III e dintorni, lampioni della pubblica illuminazione spenti. Segnalazioni sono pervenute in redazione, anche con corredo fotografico. Dopo domenica 7 luglio, dunque, il disservizio si è ripetuto. Chiediamo a Enel Sole la natura di questi disagi.

Intanto, ribadiamo come segnalare le zone al buio o guasti agli impianti della pubblica illuminazione.

Impianti di illuminazione pubblica:

Per segnalazioni di guasti agli impianti di pubblica illuminazione (strade al buio, lampione con lampada bruciata, etc.) contattare ENEL SOLE (24 ore su 24, sette giorni su sette) al:

Numero verde: 800-901050

800-901050 Fax: 800-901055

800-901055 Email: sole.segnalazioni@enel.com

Per situazioni di emergenza (es. palo della luce abbattuto per incidente stradale, etc.), le richieste devono essere rivolte al Comando Vigili Urbani – tel. 0875 712253.