Annunciato il Molise Pride 2026: appuntamento a Campobasso

TERMOLI. Durante la manifestazione in corso sul lungomare di Termoli, tra applausi e bandiere arcobaleno, è arrivato l’annuncio ufficiale: il prossimo Molise Pride si terrà a Campobasso. Una notizia accolta con entusiasmo dai partecipanti, che hanno visto in questo passaggio il segno concreto di una mobilitazione che non si ferma e che continua a radicarsi sempre di più sul territorio regionale.

Dopo le edizioni precedenti a Isernia, Campobasso e ora Termoli, il Pride tornerà dunque nel capoluogo, che già in passato aveva risposto con una grande partecipazione popolare e istituzionale. L’annuncio è stato dato dagli organizzatori sul palco, sottolineando la volontà di costruire un evento ancora più inclusivo, partecipato e determinato nel portare avanti le battaglie per i diritti civili e la piena cittadinanza delle persone LGBTQIA+.

Un passaggio di testimone che rappresenta non solo la continuità del percorso del Molise Pride, ma anche un invito aperto alla cittadinanza, alle scuole, alle istituzioni e alle realtà associative a farsi parte attiva di un cammino di libertà e uguaglianza che non conosce confini geografici.