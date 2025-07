Anziani di Difesa Grande attendono il centro sociale, nuovo ‘bando’ e la speranza di riaprirlo a ottobre

TERMOLI. Gli anziani del quartiere di Difesa Grande attendono ancora di rientrare in un centro sociale, dopo la chiusura di quello ospitato nel complesso didattico in viale Santa Maria degli Angeli, sede dell’istituto comprensivo “Achille Pace”. Una vicenda che arrivò anche in Consiglio comunale, lo scorso inverno.

Dopo un primo tentativo infruttuoso, il Comune ha riaperto ufficialmente la ricerca per un immobile che possa ospitare il tanto atteso Centro Anziani nel quartiere di Difesa Grande. L’obiettivo è chiaro: creare un punto di riferimento vitale per la terza età, un luogo dove socialità, cultura e svago possano fiorire liberamente. L’iniziativa, nata da una precisa volontà politica espressa nel Bilancio di Previsione 2025/2027 e nel Documento Unico di Programmazione, si è concretizzata con la Determina Dirigenziale n. 1686 del 18 luglio 2025. La storia di questa ricerca ha avuto un inizio un po’ in salita: un primo avviso pubblico esplorativo, lanciato lo scorso dicembre, non aveva prodotto alcun risultato.

Ma la perseveranza paga, e a riaccendere le speranze è stata una proposta pervenuta “fuori tempo massimo”. Il signor F. L. ha manifestato la sua disponibilità a mettere a disposizione un immobile in Via delle Querce, n. 10.

Si tratta di una proprietà spaziosa, 263 mq interni con un’ampia corte esclusiva di 380 mq, offerta a un canone di 1.500,00 euro mensili, più spese condominiali, per un contratto di sei anni rinnovabili. Questa offerta, ritenuta “congrua” dall’amministrazione in termini di canone e superficie minima, ha fornito la base per un nuovo, più mirato, avviso pubblico.

L’Amministrazione Comunale ha delineato con precisione l’identikit dell’immobile ideale: dovrà essere al piano terra, con accesso indipendente ad uso commerciale. La superficie catastale complessiva dovrà essere di almeno 250 mq, a cui si aggiunga una corte esclusiva. Fondamentale sarà la presenza di un’ampia sala, pensata per le attività comunitarie. Massima attenzione sarà posta all’accessibilità, all’adattabilità e alla vivibilità, con l’obbligo di rispettare le norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Non dovrà mancare un’area pertinenziale. Infine, l’immobile dovrà possedere la certificazione di agibilità e la conformità degli impianti alle vigenti normative di sicurezza. Il canone annuo di locazione non dovrà superare i 18.000,00 euro, oltre le spese condominiali. Per partecipare a questa importante ricerca, i proprietari interessati dovranno dimostrare l’assenza di situazioni pregiudizievoli e la piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La documentazione richiesta è dettagliata e comprende la manifestazione di interesse, una relazione con le caratteristiche dell’immobile e il canone annuo richiesto, la visura catastale, materiale fotografico e tutta la documentazione tecnica necessaria, come la planimetria dettagliata, l’agibilità e l’attestazione di prestazione energetica. Il tempo stringe: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, tramite Pec, all’indirizzo protocollo@pec.comune.termoli.cb.it entro le ore 12 del 2 agosto 2025. L’oggetto della PEC dovrà essere “Avviso Pubblico Esplorativo per la ricerca di immobile in locazione passiva da adibire a Centro per Anziani del quartiere Difesa Grande”.

Successivamente, una commissione interna valuterà le offerte e il Comune si riserverà la facoltà di avviare trattative dirette con i proprietari degli immobili ritenuti più idonei. È cruciale ricordare che questa indagine è puramente esplorativa e non vincolante. L’Amministrazione potrà decidere di non selezionare alcuna offerta o di recedere dalle trattative, senza obblighi di motivazione. Tuttavia, nel caso in cui non dovessero pervenire altre istanze idonee, il Comune procederà con la locazione dell’immobile di Via delle Querce, 10.

L’urgenza è dettata dalla volontà di attivare il Centro Anziani già a partire dal mese di ottobre 2025. Per qualsiasi chiarimento, è possibile inviare quesiti via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.termoli.cb.it, non oltre cinque giorni prima della scadenza.