“Arts and Environment”: giornata di studio internazionale all’UniMol

CAMPOBASSO. Domani, giovedì 24 luglio 2025, dalle 8.30 alle 18.30, nella Sala “E. Fermi” della Biblioteca di Ateneo – Campus universitario Vazzieri, viale Manzoni, Campobasso, si terrà la giornata di studi internazionale dal titolo:

Arts and Environment: How to Use the Environment to Valorise the Cultural Heritage. Lo stato dell’arte contemporanea in Molise: prospettive e sfide.

La giornata di studi è organizzata da ARATRO – Galleria Gino Marotta Museo Laboratorio di Arte Contemporanea dell’Università degli Studi del Molise e si inserisce nel quadro delle attività del progetto europeo CRAFTLAB PLUS – Cross-border Artisanship Skills, co-finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, che mira a rafforzare la cooperazione tra i Paesi dell’area adriatica, promuovendo modelli sostenibili di sviluppo culturale e territoriale.

Il progetto, sostenuto dall’Unione Europea (IPA III), coinvolge una significativa rete di partner istituzionali e culturali: la Fondazione Pino Pascali (Italia), in qualità di capofila, il Museo ARATRO dell’Università degli Studi del Molise, il Comune di Budva (Montenegro) e il Centro Harabel per l’Arte Contemporanea (Albania).

Questo partenariato internazionale si fonda sulla volontà condivisa di valorizzare il patrimonio culturale immateriale e materiale delle aree coinvolte, promuovendo un dialogo creativo e innovativo tra arte contemporanea, ambiente, tradizioni locali e nuove pratiche artigianali. La dimensione transfrontaliera del progetto permette di confrontare esperienze, strumenti e strategie, con l’obiettivo di rafforzare le connessioni tra le comunità artistiche e il territorio, attivando reti culturali che possano generare impatti duraturi in termini di coesione sociale e sviluppo locale.

All’interno di questo contesto, il seminario organizzato a Campobasso rappresenta un momento cruciale di confronto e riflessione sul ruolo che l’ambiente (inteso sia come paesaggio fisico, sia come contesto culturale) può assumere nella valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo.

Il focus sarà in particolare sul Molise, una regione che negli ultimi anni ha visto emergere numerose iniziative museali, indipendenti e associative, capaci di costruire progettualità culturali radicate nel territorio ma aperte a dinamiche di scambio nazionale e internazionale.

Il programma della giornata prevede un approccio multidisciplinare, con la partecipazione di esperti del settore, curatori, artisti, operatori culturali, istituzioni museali, amministratori pubblici e associazioni locali.

Grazie alla presenza di relatori e relatrici provenienti da contesti eterogenei, sarà possibile delineare un quadro articolato dello stato dell’arte contemporanea molisana, condividere buone pratiche e individuare le sfide che attendono il settore nei prossimi anni.

L’obiettivo finale è duplice: da un lato, avviare un’analisi condivisa delle esigenze e delle criticità emerse sul territorio; dall’altro, gettare le basi per strategie di valorizzazione culturale che possano contribuire alla crescita sostenibile dell’intera area adriatica.