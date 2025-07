Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione, l’incontro a Palazzo D’Aimmo

CAMPOBASSO. I Capigruppo e i vertici del Consiglio regionale, nell’ambito degli ‘Incontri del Lunedi’ che tengono regolarmente per ascoltare le istanze del territorio, hanno ricevuto nella tarda mattinata di oggi, nella sede di Palazzo d’Aimmo, una delegazione di Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione operanti nelle scuole dell’Ambito di Campobasso e impiegati nella Cooperativa Ares. Gli Assistenti alla Comunicazione, facendo seguito ad un incontro già svoltosi lo scoro 21 ottobre, hanno chiesto di essere nuovamente ascoltati in previsione del prossimo anno scolastico 2025/2026, per il quale è necessario procedere con la riattivazione del servizio AsACom presso le scuole di primo e secondo grado della regione, al fine di giungere ad una definizione ottimale delle condizioni operative e finanziarie necessarie.

Hanno partecipato all’incontro oltre al Presidente Quintino Pallante, che ha convocato l’incontro e introdotto l’argomento, mediato gli interventi, i Consiglieri Di Pardo, Gravina, Greco, Passarelli (che è intervenuta anche nella veste di Consigliera delegata del Presidente della Giunta regionale per il tema in trattazione) e Primiani.

Per gli Assistenti alla Comunicazione è intervenuto Francesco Gentile che ha evidenziato come, sulla base del fabbisogno di ragazzi nelle varie scuole che lo richiedono e di ore di assistenza da parte degli Operatori della comunicazione, sia necessario implementare il budget disponibile messo a disposizione dal Ministero, con risorse del Bilancio regionale e comunale. Ciò al fine di arrivare a dare un servizio idoneo agli studenti che lo necessitano ed uno stipendio confacente al lavoro svolto dai diversi operatori. Gentile ha poi puntualizzato che le richieste di oggi sono fatte in beneficio di tutti gli Operatori della comunicazione operanti in Molise e per ogni alunno da loro assistito nelle varie scuole di ordine e grado diverso che li ospitano.

Presente anche la Presidente della Cooperativa Ares che ha gestito fino a quest’anno il servizio AsACom nelle scuole dell’ambito di Campobasso che ha evidenziato come tutti i loro operatori sono stati remunerati con le tariffe del Contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, non facendo gravare su di loro nessun altro costo organizzativo del servizio.

La Consigliera Passarelli, nel suo intervento, ha riportato quelle che sono le risorse attualmente disponibili provenienti dal Ministero che, però, non arrivano a coprire il fabbisogno sia di Campobasso che del resto della regione. La Passarelli si è detta intenzionata ad intervenire presso la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che sarà il prossimo 24 luglio in Molise, per verificare la possibilità di avere ulteriori fondi e per chiarire alcuni aspetti tecnici che sono stati sollevati dagli Operatori della comunicazione nell’incontro odierno. La stessa Consigliera si è ancora detta disponibile a studiare altri tipi di azioni affinché si possa vedere impegnati i diversi operatori che fino a quest’anno, come da loro riferito, hanno dovuto accontentarsi di lavorare solo 20 ore a settimana.

Sono, quindi, intervenuti tutti i Consiglieri presenti che hanno posto delle domande agli operatori e alla Presidente dell’Ares, non mancando di esprimere delle considerazioni in merito alla problematica ascoltata.

Il presidente Pallante, facendo sintesi della seduta, oltre a ricordare gli impegni assunti dalla Passarelli, si è detto disponibile a mettere a punto un ordine del giorno che chieda all’Esecutivo a trovare risorse regionali da aggiungere a quelle ministeriali per cercare di andare incontro sia alle necessità dei ragazzi che hanno bisogno del servizio AsACom sia agli operatori che hanno diritto ad una stabilità occupazionale. Il Presidente si è detto, infine, disponibile a sentire in merito il Comune di Campobasso per quanto di sua competenza.