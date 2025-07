Autobus senza aria condizionata, “Servono interventi immediati”

TERMOLI. Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal e UGL denunciano con forza le gravi criticità che affliggono il servizio di trasporto pubblico nella città di Termoli.

«Ogni giorno autisti e cittadini sono costretti a viaggiare su autobus obsoleti, privi di aria condizionata, con temperature a bordo che superano i 40 gradi, mettendo a rischio la salute e la sicurezza di chi lavora e di chi viaggia.

Su 17 autobus attualmente in circolazione, almeno 4 sono completamente privi di aria condizionata, mentre in altri 4 l’impianto risulta installato ma non funzionante. Di fatto, oltre la metà del parco mezzi non è in grado di garantire condizioni minime di comfort e sicurezza durante la stagione estiva. La situazione ha già causato diversi malori e continui disagi.

Ricordiamo che il capitolato d’appalto prevedeva l’acquisto di autobus nuovi da parte del gestore Larivera, ma questo obbligo non è stato rispettato. Il mancato rinnovo del parco mezzi e l’assenza di una manutenzione efficace degli impianti di climatizzazione hanno reso il servizio un vero disastro. Offrire questo tipo di trasporto in piena estate, in una località a vocazione turistica, è inaccettabile. Si tratta di un vero e proprio biglietto da visita da terzo mondo per Termoli.

Nel frattempo, è stato sottoscritto a livello nazionale un protocollo sulle emergenze climatiche, che ribadisce il dovere delle aziende di garantire condizioni di salute e sicurezza in presenza di eventi estremi e temperature elevate. Tale protocollo rafforza la responsabilità dei datori di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi, e prevede che vengano adottate misure organizzative e operative immediate, anche con il supporto degli strumenti di tutela come gli ammortizzatori sociali.

Alla luce di tutto ciò, chiediamo al Sindaco di Termoli Nicola Antonio Balice un intervento immediato, imponendo il rispetto degli obblighi contrattuali, a tutela dei lavoratori e dei cittadini.

Chiediamo all’Assessore regionale Vincenzo Niro di attivarsi con urgenza per verificare le condizioni di sicurezza a bordo dei mezzi e di emettere un’ordinanza specifica che vieti la circolazione di autobus sprovvisti di impianto di climatizzazione funzionante nei mesi estivi in tutto il Molise.

Non siamo più disponibili a tollerare ritardi, omissioni e scaricabarile. Chi ha la responsabilità di garantire un servizio pubblico efficiente e sicuro, deve agire ora. La salute non può più aspettare.

Attendiamo una risposta immediata e interventi risolutivi».