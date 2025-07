Banchine da elettrificare, martedì e mercoledì divieto di transito e sosta nell’area portuale sotto il borgo

TERMOLI. Nei giorni 29 e 30 luglio 2025, l’area parcheggio situata sotto il borgo vecchio di Termoli sarà temporaneamente interdetta al traffico e alla sosta per consentire lo svolgimento dei lavori di elettrificazione delle banchine del Molo Traghetti, Pesca e Forze armate del porto. L’intervento, affidato alla società Eurowork s.r.l., rientra nel programma di ammodernamento e sostenibilità energetica promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. La decisione, ufficializzata con l’Ordinanza n. 47/2025 a firma del Commissario Straordinario Prof. Avv. Francesco Mastro, comporta l’impossibilità di accedere o parcheggiare nell’area marittima demaniale interessata—pari a circa 2.000 mq e concessa al Comune di Termoli—dalle ore 00:01 del 29 luglio fino alle ore 23:59 del 30 luglio.

La ditta esecutrice sarà tenuta a delimitare fisicamente lo spazio con apposite barriere, segnaletica monitoria e personale di controllo, già 48 ore prima dell’inizio effettivo dei lavori, per garantire la sicurezza e l’incolumità di cittadini e mezzi. Il provvedimento esonera dal divieto solo i mezzi delle autorità portuali, delle forze di polizia, di soccorso e di emergenza. Ogni veicolo non autorizzato in sosta verrà rimosso forzatamente.

Una misura necessaria, seppur temporanea, che testimonia l’impegno verso un porto più moderno, sicuro e sostenibile.