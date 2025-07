Bandiera Blu 2025 e il legame di Tremiti con la Guardia costiera di Termoli: cerimonia alla Cala delle Arene

ISOLE TREMITI. «Oggi qui alle Isole Tremiti si è svolta una manifestazione emozionante per celebrare il conseguimento della Bandiera Blu 2025, simbolo di eccellenza ambientale e qualità dei nostri mari. Un traguardo importante che premia l’impegno, la cura e l’amore per il nostro territorio.

Un sentito ringraziamento a tutte le autorità che hanno preso parte all’evento, al Sindaco di Peschici Luigi d’Arenzo, all’Amministrazione locale e alla cittadinanza tutta, che con dedizione ha contribuito a raggiungere questo prestigioso riconoscimento.

Un risultato che ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare su questa strada di sostenibilità e rispetto per l’ambiente».

Queste le parole della sindaca delle Isole Tremiti, Annalisa Lisci, che in foto vediamo anche col comandante della Guardia costiera di Termoli, Giuseppe Panico.

Un mare da sogno, acque cristalline che accarezzano le rocce e una comunità fiera che guarda avanti. Cala delle Arene ha fatto da cornice alla cerimonia ufficiale della consegna della Bandiera Blu 2025: un traguardo che riconosce, ancora una volta, l’impegno straordinario delle Tremiti nella cura dell’ambiente, nella qualità dei servizi e nella promozione di un turismo consapevole.

L’evento, organizzato dal Comune delle Isole Tremiti, con il supporto della Regione Puglia e della Pro Loco, si è svolto alle ore 11:00 in un clima di festa e gratitudine. A presenziare, autorità civili e militari, rappresentanti istituzionali e cittadini, con una significativa partecipazione dei più giovani e delle famiglie.

“La Bandiera Blu non è solo un simbolo, ma il risultato concreto di un lavoro collettivo. È la testimonianza del nostro impegno per la tutela del mare, la sostenibilità e l’identità delle Tremiti”, ha dichiarato il rappresentante dell’amministrazione isolana con visibile emozione.

Un messaggio forte: le Tremiti sono modello di equilibrio

Nel suo intervento, è stato sottolineato come il riconoscimento della Foundation for Environmental Education sia anche un messaggio chiaro e potente: le Tremiti sono un esempio di come si possa crescere valorizzando l’identità marinara e costruendo un’accoglienza attenta e rispettosa.

“È un premio a chi si prende cura dell’isola ogni giorno: operatori turistici, imprese, forze dell’ordine, associazioni e anche ai cittadini che scelgono comportamenti virtuosi. Un grazie speciale va alla Guardia Costiera, sempre presente con spirito di servizio.”

L’intervento del sindaco di Peschici ha rafforzato il valore collettivo del risultato, sottolineando come la Bandiera Blu sia anche una leva socioeconomica:

“Significa garanzia di acque pulite, raccolta differenziata, servizi di qualità. Senza l’impegno degli imprenditori e il comportamento rispettoso dei visitatori, questi risultati non si otterrebbero. Spero che, grazie alla rete tra Comuni costieri, l’anno prossimo ci siano ancora più Bandiere Blu lungo le nostre coste.”

Il primo cittadino ha poi omaggiato l’isola con un dono carico di simbolismo: un trabucco artigianale, realizzato da un artista locale, che rappresenta le radici comuni e la visione condivisa di un futuro sostenibile.

Guardia Costiera: tutela quotidiana, presenza tutto l’anno

Particolarmente significativo anche l’intervento del comandante della Guardia Costiera di Termoli, Giuseppe Panico, che ha ricordato la duplice valenza della Bandiera Blu: da un lato la qualità delle acque, dall’altro l’importanza dei servizi e della sicurezza in mare.

“Il nostro Corpo, grazie a una convenzione con il Ministero dell’Ambiente, è impegnato tutto l’anno nella vigilanza dell’Area Marina Protetta delle Tremiti. E oggi celebriamo anche l’anniversario dell’elevazione a Ufficio Locale Marittimo della sede delle Tremiti: una conquista concreta per il presidio del territorio e la continuità operativa, 365 giorni l’anno.”

Il comandante ha ricordato come la presenza stabile della Guardia Costiera sull’isola abbia fatto la differenza anche in contesti non marini, come l’incendio boschivo che ha colpito le Tremiti alcuni mesi fa.

“Essere qui tutto l’anno ci ha permesso di offrire supporto concreto in emergenza. Questo dimostra che la tutela del mare è una responsabilità trasversale che ha a che fare con la vita quotidiana della comunità.”

Una festa per grandi e piccoli, con lo sguardo al domani

La cerimonia si è conclusa con l’alzabandiera ufficiale e con una suggestiva dimostrazione operativa della Guardia Costiera presso il porto, accolta con entusiasmo da residenti e turisti. A seguire, spazio ai bambini con giochi e attività pensate per coinvolgerli in un percorso educativo e divertente.

Il senso della giornata è stato riassunto nelle parole conclusive:

“Ogni Bandiera Blu è un punto d’arrivo, ma anche un punto di partenza. Abbiamo la responsabilità di migliorarci, di educare le nuove generazioni, di custodire questo patrimonio naturale straordinario.”

Eccellenza, identità e futuro

Le Isole Tremiti si confermano gioiello dell’Adriatico, modello di equilibrio tra natura e sviluppo. La Bandiera Blu 2025 è il sigillo di un impegno collettivo, ma soprattutto una promessa: continuare a difendere la bellezza di questi luoghi, non solo per chi li abita o li visita, ma per chi verrà dopo.

Sventola alta la Bandiera Blu, tra le acque turchesi e le rocce millenarie: simbolo di un’isola che non smette mai di amare il suo mare.

Importante anche la dimostrazione di salvataggio di un naufrago, compiuto coi mezzi della Guardia costiera di Termoli, che giusto un anno fa registrava l’entrata in vigore del decreto con il quale la sede di San Domino è stata elevata e rinominata in ufficio locale marittimo delle Isole Tremiti.