“Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, la prevenzione che salva la vita

CAMPOMARINO. Campomarino in prima linea per la sicurezza in mare: grande partecipazione all’evento “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”.

In occasione della Giornata Mondiale contro gli Annegamenti (World Drowning Prevention Day), il Comune di Campomarino ha promosso un’importante iniziativa di sensibilizzazione dal titolo “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, che si è svolta stamani, alle ore 10.30 presso la Spiaggia Abile, adiacente al Lido Marechiaro.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di riflessione e formazione per cittadini e turisti, ma anche un chiaro segnale dell’attenzione che l’amministrazione comunale dedica alla tutela della vita umana e alla promozione della sicurezza balneare.

Organizzata nell’ambito delle attività del programma Bandiera Blu, promosso dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education), l’iniziativa si inserisce tra le azioni suggerite ai Comuni insigniti dell’ambito riconoscimento ambientale. L’obiettivo: contribuire in modo concreto alla diffusione della cultura della prevenzione, della responsabilità e della sicurezza nei contesti balneari.

Il Comune di Campomarino ha risposto con prontezza e convinzione, coinvolgendo le associazioni locali, operatori del settore e rappresentanti istituzionali in un dialogo aperto con la cittadinanza. Presenti all’evento il vicesindaco e Assessore al Demanio Michele D’Egidio e i consiglieri comunali Francesco Colitti e Luciano Di Marco, che hanno sottolineato l’importanza della formazione e dell’educazione come strumenti essenziali per salvare vite.

“Non si tratta solo di un riconoscimento formale – ha dichiarato il vicesindaco D’Egidio – ma di un impegno quotidiano verso la sicurezza e la qualità della nostra offerta balneare. La prevenzione degli annegamenti passa dall’informazione e dal coinvolgimento attivo della comunità. Ringrazio di cuore tutte le associazioni presenti e la Capitaneria di Porto con cui il dialogo e la collaborazione sono costanti.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi cruciali come il comportamento corretto in acqua, l’importanza della sorveglianza e la necessità di rispettare le regole di sicurezza, in particolare per bambini, anziani e persone con disabilità.