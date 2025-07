Bevande e divieti per il lungo weekend del ‘Confluence Festival 2025’

TERMOLI. In occasione del “Confluence Festival 2025”, in programma dal 4 al 6 luglio presso l’Arena del Mare di Termoli, il sindaco Nico Balice ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 223 del 4 luglio 2025, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante lo svolgimento dell’evento.

Considerato l’elevato afflusso di persone previsto, in particolare giovani provenienti anche da città limitrofe, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario adottare misure straordinarie per prevenire situazioni di pericolo legate all’uso improprio di contenitori rigidi e al consumo di superalcolici.

L’ordinanza dispone, infatti, il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine e bottiglie di plastica chiuse, da parte di attività itineranti, pubblici esercizi ed esercizi commerciali situati all’interno e nel raggio di 200 metri dall’Arena del Mare. Il divieto sarà in vigore ogni giorno del festival, dalle ore 14 fino a un’ora dopo la conclusione degli spettacoli. È inoltre vietata la vendita e la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore al 21%. Saranno consentiti esclusivamente bicchieri di plastica o bottiglie di plastica prive di tappo, anche se destinati a uso personale o distribuiti gratuitamente.

Le misure sono state concordate durante un tavolo tecnico tenutosi presso la Questura di Campobasso il 27 maggio 2025, nel quale è emersa la necessità di garantire condizioni di safety e security adeguate a eventi di grande richiamo come quelli previsti nel cartellone estivo della città.

L’ordinanza richiama inoltre le direttive del Ministero dell’Interno e le circolari del Capo della Polizia che raccomandano il divieto di somministrazione di alcolici in contenitori potenzialmente pericolosi durante manifestazioni pubbliche. Le forze dell’ordine, tra cui Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, saranno incaricate della vigilanza e dell’attuazione delle disposizioni.

In caso di violazione, si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L’amministrazione comunale invita tutti i partecipanti al festival a rispettare le regole stabilite, contribuendo così a garantire un evento sicuro, sereno e rispettoso della collettività.