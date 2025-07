Blackout diffuso in parte della città, quartieri al buio

TERMOLI. Serata complicata per i residenti di Villaggio Valentino, dove, a partire dalle 22:10 circa di oggi, 20 luglio, si stanno verificando improvvise e continue interruzioni della corrente elettrica.

La situazione è tuttora in corso: la luce va e viene, generando forti disagi e preoccupazione.

Non si tratta di un semplice blackout: la corrente torna per pochi minuti e poi si stacca di nuovo, rendendo inutilizzabili gli elettrodomestici e creando un clima di incertezza tra le famiglie. Le interruzioni intermittenti stanno interessando gran parte del quartiere, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte del gestore elettrico.

«È da più di mezz’ora che la corrente arriva e sparisce. Non sappiamo cosa fare», racconta una residente. «Abbiamo spento tutto per paura che si rompano gli elettrodomestici.»

La zona, finora non interessata da episodi simili nei giorni precedenti, si trova ora a fronteggiare un problema serio e ancora privo di spiegazioni tecniche. Non è chiaro se si tratti di un guasto, di un sovraccarico sulla rete o di un intervento in corso.

Nel frattempo, cresce la preoccupazione per le conseguenze: frigoriferi spenti, ventilatori inutilizzabili, blackout parziale in un momento in cui il caldo notturno rende ancora più difficile affrontare la mancanza di elettricità.

I residenti chiedono interventi urgenti e informazioni tempestive, mentre la corrente continua ad andare via in tempo reale, senza segni evidenti di stabilizzazione.

Ma l’energia elettrica si è distaccata anche in altre zone, compresa Casa la Croce e la zona del parco, Teatro Verde al buio per qualche minuto.