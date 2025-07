Blue economy per il mare Adriatico: sostenibilità, innovazione e cooperazione

TERMOLI. “Un appuntamento da non perdere per il rafforzamento del dialogo tra i Paesi che condividono il Mare Adriatico per una corretta e condivisa gestione ecosostenibile del mare”.

Questo il commento di Basso Cannarsa, Presidente della Federazione Nazionale delle Organizzazioni di produttori della pesca e acquacoltura, dopo aver partecipato all’evento di martedì 15 luglio.

“Sostenibilità, innovazione e cooperazione nella Blue Economy per il mare Adriatico” è il titolo dell’incontro che si è tenuto ieri presso la Loggia dei Mercanti di Ancona, dove si sono riuniti i vertici del mondo della pesca italiana, guidati dal Ministro Francesco Lollobrigida, che hanno incontrato i ministri di Albania, Croazia, Montenegro e Slovenia.

“Ci siamo riuniti per trovare motivi di unità sostanziale che vadano ben oltre le codificazioni regolatorie dell’Unione Europea o di altra natura. Serve una visione strategica da costruire in sinergia con i corpi intermedi, il mondo associativo e quello della rappresentanza, per comprendere ciò che può fare l’Italia, ciò che possono fare le nazioni amiche che condividono lo stesso bacino e ciò che può fare l’Europa”, ha sottolineato il ministro Lollobrigida, parlando della necessità di costruire un piano di gioco dove le regole siano uguali per tutti e vengano applicate per tutti allo stesso modo.

Importante il messaggio del sottosegretario Sen. Patrizio La Pietra, che ha evidenziato come:

“Il prodotto ittico Adriatico va protetto ed è importante la collaborazione con la scienza e con i paesi europei affinché ci siano delle regolamentazioni condivise. Ma è necessaria una gestione più flessibile, il recupero degli stock ittici non può avvenire solo attraverso la riduzione dei giorni di pesca e riduzione delle aree di pesca. Bisogna trovare il modo di gestirla in maniera efficace salvaguardando il ruolo dei pescatori.”

Un’importante occasione, più unica che rara, conclude Basso Cannarsa, in cui è stato rimesso al centro il ruolo dei pescatori come primi attori nella tutela del mare e della sua risorsa e nella salvaguardia economica e sociale del comparto primario importante quale quello della pesca italiana.

Solo attraverso il rafforzamento della cooperazione e collaborazione tra i differenti attori della filiera ittica dei Paesi delle due sponde dell’Adriatico potrà essere possibile pianificare e programmare un futuro per la pesca nel mare Adriatico, con regole chiare e condivise tra tutti.

Ciò è di vitale importanza per difendere e rilanciare il settore ittico contrastando politiche europee che hanno portato negli ultimi 20 anni a una desertificazione della flotta italiana a vantaggio di altri.