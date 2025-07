Bluetongue: stato della sorveglianza e misure di controllo in Molise

MOLISE. Il Regolamento (UE) 2016/429 (AHL), entrato in vigore il 21 aprile 2021, e la legislazione correlata, ivi incluso il Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, hanno radicalmente modificato l’approccio utilizzato per la gestione della Bluetongue (BT), anche in ambito nazionale.

In primo luogo, in base alla categorizzazione delle malattie, la BT può essere oggetto di programmi di eradicazione facoltativi, tenuto conto che il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 la elenca nelle categorie C1, D2 ed E3 (ossia malattie rilevanti per alcuni Stati membri e per le quali sono necessarie misure per impedirne la diffusione in parti dell’Unione che sono ufficialmente indenni da malattia o che dispongono di programmi di eradicazione; malattie per le quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione tramite import o movimentazione intra UE perché rappresentano un notevole rischio di diffusione attraverso le movimentazioni intra UE, o ancora malattie per le quali vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione al fine di individuarne tempestivamente la presenza e/o monitorarne l’andamento).

Ciò implica che le autorità competenti di un determinato Stato membro, al fine di eradicare tutti i sierotipi tradizionali (da 1 a 24) del virus della BT (BTV), possono decidere di attuare un programma di eradicazione, le cui caratteristiche e criteri sono stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2020/689.

L’Italia ha stabilito di non attuare un programma di eradicazione e, pertanto, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, ha trasmesso alla Commissione Europea l’elenco dei propri territori aventi lo status di indenne da malattia all’entrata in vigore dell’AHL.

La normativa europea dispone anche le prescrizioni minime dell’attività di sorveglianza per BTV, volta a:

individuare precocemente i sierotipi del virus di nuova introduzione,

determinare la diffusione dell’infezione in un territorio,

monitorare la prevalenza,

garantire che sia delimitata tempestivamente la diffusione dell’infezione,

dimostrare l’assenza di infezione da BTV.

In merito, si segnala che, come stabilito nell’incontro della Direzione strategica del 31 gennaio 2023, nell’ambito dell’articolazione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, viene mantenuto in essere il piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, eventualmente oggetto di revisione alla luce del rilevamento di nuovi sierotipi e come di seguito formulato, al fine di soddisfare i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Attività di sorveglianza – Regione Molise

Resta fermo l’obbligo da parte degli operatori di segnalare immediatamente al Servizio veterinario competente per territorio eventuali sintomi clinici riscontrati in animali suscettibili alla malattia, che potrebbero indicare un possibile caso sospetto di BT.

In tal caso si ricorda che l’operatore e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche hanno l’obbligo di notificare all’autorità competente (Servizio Veterinario), ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b del D.Lgs. 136/2022, tempestivamente e comunque entro le 12 ore, il sospetto della presenza di una malattia elencata diversa da quelle di categoria A, tra le quali rientra la Febbre catarrale degli ovini.

Il Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio che riceve la notifica ne garantisce la tracciabilità.

La sorveglianza sierologica attiva prevede:

l’esecuzione di controlli su animali suscettibili all’infezione (bovini);

controlli sugli insetti vettori catturati dalle trappole per la sorveglianza entomologica.

In Regione Molise, a partire da gennaio 2025, è stata effettuata la sorveglianza sierologica come prevista dalla nota DGSAF-MDS-P 0017050 del 28/05/2024:

“Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – orientamenti sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica”.

I numeri

228 capi bovini controllati sierologicamente

controllati sierologicamente 64 allevamenti nelle due province della Regione Molise

nelle due province della Regione Molise 49 bovini positivi alla sieroneutralizzazione per i sierotipi 1, 3 e 4

alla sieroneutralizzazione per i sierotipi 1 solo bovino positivo alla PCR per sierotipo 4 (circolazione virale confermata)

Sierotipo 8 (BTV-8) – Focolai confermati

01/07/2025 – Provincia di Campobasso : positività alla PCR su 2 bovini e 1 carcassa di ovino

: positività alla PCR su e 10/07/2025 – Provincia di Isernia: positività alla PCR su 2 ovini

Tutte le positività sono state inserite nel sistema SIMAN dal Servizio Sanità Animale della A.S.Re.M. come focolai confermati di BT.

Sono state quindi bloccate le movimentazioni di animali e materiale germinale dalle aziende coinvolte (eccetto per macellazione immediata) e disposti trattamenti con insetto-repellenti per ridurre il rischio di trasmissione.

Vaccinazione

Attualmente, la Regione Molise non ha disposto un piano di vaccinazione per i sierotipi circolanti.

L’allevatore può procedere volontariamente alla vaccinazione dei capi ovini con un vaccino adeguato, disponibile nel circuito distributivo con ricetta elettronica veterinaria.

La somministrazione del vaccino va comunicata al Servizio Veterinario competente per territorio.

Misure dirette per la protezione degli animali dalla BT

Trattamento con insetto-repellenti : per ridurre il rischio di infezione

: per ridurre il rischio di infezione Gestione ambientale :

a) Eliminare pozze d’acqua e fango

b) Rivoltare il fango fino a 20–30 cm di profondità

c) Evitare perdite d’acqua dagli abbeveratoi

d) Canalizzare con tubature chiuse tutti i liquami aziendali

e) Trattamenti larvicidi contro le larve di Culicoides

f) Trattamenti insetticidi contro adulti di Culicoides

: a) Eliminare pozze d’acqua e fango b) Rivoltare il fango fino a 20–30 cm di profondità c) Evitare perdite d’acqua dagli abbeveratoi d) Canalizzare con tubature chiuse tutti i liquami aziendali e) Trattamenti larvicidi contro le larve di Culicoides f) Trattamenti insetticidi contro adulti di Culicoides Confinamento notturno : ricovero notturno degli ovini in locali chiusi e protetti

: ricovero notturno degli ovini in locali chiusi e protetti Gestione delle carcasse : Obbligo di notifica della morte di animali Smaltimento secondo il Regolamento (CE) 1069/2009

:

Conclusioni

Il Servizio veterinario della A.S.Re.M. ha attuato la sorveglianza prevista per la Febbre catarrale degli ovini, riscontrando i primi focolai da sierotipo 8 a partire da luglio 2025, con conseguente blocco delle movimentazioni dagli allevamenti interessati.

Si ribadisce: