Campeggi e aree di sosta, prosegue l’esame della proposta di modifica della legge

CAMPOBASSO. Le commissioni permanenti III e IV, riunite ieri in seduta congiunta per la comunanza di materia trattata, sotto la presidenza del Presidente Nicola Cavaliere (IV), hanno proseguito l’esame della proposta di legge n. 34, di iniziativa dei consiglieri Quintino Pallante e Vittorino Facciolla, concernente la: “Proposta di modifica della legge regionale n. 5 del 21 marzo 2001 (Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta)”.

Durante la seduta, sono stati auditi i tecnici del Servizio regionale di Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica.

L’esame della proposta di legge continuerà nelle prossime sedute.