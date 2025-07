Campomarino, il grido d’allarme per Bosco Fantine

CAMPOMARINO. «Uno spettacolo che fa piangere il cuore». Con queste parole, il consigliere di maggioranza ed ex assessore all’Ambiente Antonio Saburro ha espresso la sua profonda amarezza per le condizioni attuali del Bosco Fantine, sito naturalistico di interesse comunitario nel territorio di Campomarino. Un luogo che, dopo anni di impegno e riqualificazione, versa oggi in uno stato di degrado e abbandono.

Saburro, che durante il suo mandato aveva lavorato fianco a fianco con il sindaco Piero Donato Silvestri e con l’Associazione Ambiente Basso Molise, ha ricordato con orgoglio il percorso di rinascita del bosco: «Questo luogo era stato riportato al massimo splendore grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto me, il sindaco Piero Donato Silvestri e, soprattutto, l’Associazione Ambiente Basso Molise, alla quale va la maggior parte dei meriti e la mia più sincera gratitudine».

Il progetto di recupero, avviato inizialmente senza alcun finanziamento pubblico, aveva restituito dignità a un’area verde di grande valore ecologico e sociale. Solo successivamente è arrivato un finanziamento regionale di oltre 723mila euro per ulteriori interventi, alcuni dei quali risultano ancora incompleti.

Ma oggi, il quadro è cambiato. «Come in tante altre occasioni, mi sono recato presso il Bosco Fantine e purtroppo ho trovato una situazione che mi ha profondamente addolorato», ha dichiarato Saburro. «Degrado, incuria e abbandono sembrano aver preso il sopravvento – è una visione che fa male, soprattutto per chi ha investito tempo, energie e cuore in quel progetto».

Il suo appello è chiaro e accorato: «Spero con tutto me stesso che, una volta completati i lavori previsti, ci sia un rinnovato e concreto interessamento affinché il Bosco Fantine possa tornare a essere un luogo vivo, accogliente e fruibile, non solo per le visite scolastiche, ma anche per le associazioni e per tutti i cittadini».

Un messaggio che risuona forte, nella speranza che il polmone verde di Campomarino possa tornare a respirare.