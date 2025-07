Campomarino lido: raccolti 6mila mozziconi in 60 minuti

CAMPOMARINO LIDO. Oggi, domenica 13 luglio, a Campomarino Lido, sei volontari dell’associazione Plastic Free, guidati dal referente locale, Giuliano Quacquaruccio, si sono ritrovati per una raccolta mozziconi, con lo scopo di sensibilizzare i fumatori a non abbandonare le cicche nell’ambiente. In appena un’ora di attività sono stati rimossi circa 6.000 mozziconi: un numero impressionante che parla da solo e dimostra quanto questo gesto irresponsabile sia diffuso e sottovalutato. Mentre ci muovevamo tra bar e locali, ci siamo imbattuti in sguardi perplessi e commenti che rivelano una triste realtà. Non incoraggiamenti, ma lamentele: “Questo lavoro dovrebbe farlo il Comune, noi paghiamo le tasse”, “Ci sono pochi cestini, dove li buttiamo?”, “Pensate alle cose serie, non ai mozziconi”. Tutte parole pronunciate da adulti, fumatori, e che lasciano intendere come certi comportamenti vengano giustificati e normalizzati, trasmettendo un messaggio distorto alle nuove generazioni.

Questa esperienza ha rafforzato in me la convinzione che, se vogliamo davvero sperare in un futuro migliore, sia necessario riportare l’educazione civica nelle scuole in modo serio e continuativo. Non un semplice contenuto accessorio, ma una materia fondamentale per formare cittadini consapevoli e rispettosi. Introdotta nel 1958 da Aldo Moro, uno dei padri fondatori della Repubblica, l’educazione civica è stata cancellata nel 1990/1991 e successivamente reintrodotta nel 2020/2021 in una forma decisamente insufficiente: appena 33 ore l’anno, meno di un’ora a settimana. Troppo poco per insegnare il rispetto dell’ambiente, il senso della comunità, il valore della partecipazione attiva.

Un mozzicone impiega fino a quindici anni per decomporsi, ma l’effetto di un esempio positivo può durare per sempre. Serve un’educazione che non si limiti a punire, ma che sappia formare, ispirare e rendere ogni cittadino parte della soluzione. Da un piccolo gesto, come raccogliere una cicca da terra, può nascere una grande consapevolezza. È tempo di smettere di cercare scuse e cominciare a prenderci davvero cura di ciò che ci circonda.