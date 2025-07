Circa due milioni di euro contro il consumo di suolo, Regione Molise pubblica avviso destinato ai Comuni

CAMPOBASSO. Per Roberti e Niro: “Opportunità per accompagnare gli enti locali nell’uso resiliente del territorio”.

La Regione Molise interviene per contrastare il fenomeno preoccupante del consumo di suolo. E’ di circa 1.960.490,00 di euro, suddivisa in cinque annualità (2023-2027), la dotazione finanziaria che l’ente di palazzo Vitale, tramite avviso pubblicato oggi, 17 luglio 2025, può destinare ad una serie di interventi di rinaturalizzazione di suoli impermeabilizzati o compattati, in ambito urbano e periurbano.

Il fondo è stato istituito con legge n. 297/2022 e regolamentato con Decreto Ministeriale Mase n.2/2025.

“Si tratta di un’opportunità importante per i Comuni molisani, al fine di sostenere la rinaturalizzazione dei suoli degradati non solo in ambito urbano ma anche in prossimità dello stesso centro – commentano il presidente Francesco Roberti e il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Vincenzo Niro – Con l’approvazione dell’avviso pubblico, e l’adozione delle misure in esso previste, l’obiettivo è ridurre il consumo di suolo, valorizzare il paesaggio e promuovere un modello di sviluppo urbano sostenibile, che accompagni gli enti locali nell’uso resiliente del territorio”.

Per accedere alla misura, il Consiglio comunale interessato dovrà apporre sull’area d’intervento, attraverso la modifica dei Piani urbanistici generali, la destinazione di ‘area verde ad uso pubblico’. La condizione è che le aree individuate per la rinaturalizzazione siano di proprietà pubblica ovvero acquisite al demanio e prive di ogni vincolo territoriale o urbanistico.

L’avviso pubblico, con criteri di ammissibilità, regolamento e scadenza, è consultabile sul sito istituzionale della Regione Molise, nella sezione Albo Pretorio On Line – Tipologia Avviso, per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo mail consumodisuolo@regione.molise.it