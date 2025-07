Città d’arte inclusiva: «Respira, pensa e agisci»

TERMOLI. Nella calda mattinata di ieri, un gruppo di artisti volenterosi impegnati nel progetto Salute Mentale e Cambiamento Climatico, davanti ad una folla di cittadini e di turisti, hanno partecipato all’inaugurazione di un murales per la rigenerazione urbana e comunitaria.

Nei pressi del Lido Stella Marina (sotto l’Hotel Meridiano), si è svolta l’inaugurata l’opera murale realizzata nell’ambito del progetto CamminArte, promosso dal Gruppo Factory in collaborazione con l’Associazione Incontrarsi e il Centro di Salute Mentale di Termoli.

L’iniziativa nasce come percorso di rigenerazione urbana che intreccia i temi della salute mentale e del climate change, dando voce e spazio ai protagonisti della comunità. Il murales è il risultato di un lavoro collettivo, che ha coinvolto utenti, operatori, artisti e cittadini in un’esperienza di co-creazione artistica, dialogo e partecipazione attiva.

Il progetto è stato curato dell’artista Marco D’Angelo, dalla psicologa Lussiana Di Fino e da un paziente del Csm. di Termoli che ha conseguito il titolo di “Esperto per Esperienza”.

Il titolo di Esperto per Esperienza, si ottiene attraverso un apposito corso e ha come obiettivi: “favorire lo sviluppo di un percorso di riconoscimento delle esperienze personali e avviare un processo di trasformazione in competenze concrete e utili per diventare una rappresentanza autonoma nel campo della salute mentale”.

L’opera inaugurata rappresenta non solo un segno visibile di bellezza e impegno civico, ma anche uno strumento di empowerment individuale e comunitario, capace di generare connessioni tra ambiente, benessere psicologico e appartenenza territoriale.

Le finalità del progetto sono quelle di creare, aperture con il mondo esterno, delle reti con la cittadinanza attraverso inviti alla riflessione come quelli su tematiche di tipo ambientali o di natura psicologica.

Alla presenza dell’assessore comunale Paola Cecchi, degli utenti e operatori del Centro di Salute Mentale di Termoli, nei pressi del murales è stata scoperta anche una targa da titolo “RESPIRA, PENSA, AGISCI” munita di QR CODE dove si possono facilmente reperire tulle informazioni possibili in merito al progetto.

La lodevole iniziativa è frutto di una proficua, continua collaborazione tra le diverse istituzioni, come amministrazione comunale, Csm dell’Asrem di Termoli, associazioni e “operatori utenti” quale parte attiva che hanno offerto il loro contributo artistico.

La città di Termoli, ancora una volta, attraverso l’entusiasmo dei cittadini che hanno ammirato, apprezzato e accolto con gioia questo nuovo murales donato alla cittadinanza.