Corporazione Piloti dei Porti Abruzzo e Molise: giovedì la presentazione ufficiale

TERMOLI. Giovedì prossimo, 10 luglio 2025, alle ore 11, presso il Porto Turistico Marina di San Pietro a Termoli, si terrà la presentazione ufficiale della nuova Corporazione Piloti dei Porti Abruzzo e Molise, un evento di portata storica per la marittimità dell’Adriatico centrale. A partire dal 1° gennaio 2025, infatti, è entrata in funzione la Corporazione, istituita con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta della Direzione Marittima di Pescara, con l’obiettivo di garantire un servizio di pilotaggio unificato, efficiente e altamente professionale nei porti di Termoli, Vasto, Pescara, Ortona e sulle piattaforme offshore del Campo Rospo Mare.

Questo nuovo assetto rappresenta un passo strategico per affrontare l’incremento del traffico mercantile e l’arrivo di navi di dimensioni sempre più rilevanti, reso possibile anche grazie agli investimenti infrastrutturali che hanno migliorato le prestazioni e la competitività degli scali portuali delle due regioni. La Corporazione è attualmente composta da due figure di grande esperienza: il Capitano Stefano Marinucci, in servizio dal 2000 nei porti di Termoli, Vasto e sulle piattaforme offshore, e il Capitano Leonardo Costagliola, pilota nei porti di Pescara e Ortona dal 2009. È in corso una selezione pubblica per l’inserimento di un terzo pilota, che completerà l’organico previsto dal Ministero. Il servizio di pilotaggio, fondamentale per la sicurezza della navigazione, consiste nell’assistenza tecnica che il pilota fornisce al comandante della nave durante le manovre di ingresso e uscita dai porti, garantendo la massima sicurezza grazie a una profonda conoscenza delle caratteristiche e delle criticità di ciascuno scalo.

L’istituzione della Corporazione è il risultato di un articolato iter amministrativo avviato nel 2023, che ha coinvolto, la Direzione Marittima il Ministero e tutte le Capitanerie di Porto interessate dalla Corporazione. La nascita di questo organismo rappresenta un presidio essenziale per la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e la crescita dell’operatività commerciale dei porti abruzzesi e molisani, allineandoli agli standard dei maggiori scali nazionali. La cerimonia del 10 luglio sarà un’occasione per celebrare un traguardo importante e condividere con la cittadinanza, le istituzioni e gli operatori del settore una visione comune di sviluppo, sicurezza e professionalità al servizio del mare.