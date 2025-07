Croazia a portata di mano: la nave veloce Zenit parte da Termoli

TERMOLI. Sarà possibile finalmente raggiungere le meravigliose mete della Croazia anche da Termoli. In 5 ore e trenta, la nave veloce Zenit della GsTravel vi porterà sull’altra sponda dell’Adriatico con approdo a Ploče, località strategica per visitare la zona sud del paese, considerata da tutti la più bella.

A soli 41 km, Medjugorje, un’esperienza mistica e suggestiva non solo per i tanti fedeli che vi si recano in pellegrinaggio. A 44 km la meravigliosa Korčula e nel raggio di poco più di 100 km Spalato, Dubrovnik, Hvar; ancora più vicine Makarska e Meleda.

Giovedì 4 settembre il primo viaggio con rientro domenica 7, si replica giovedì 11 settembre con rientro domenica 14.

Un paradiso a portata di mano sia per gli amanti del mare che della storia, della cultura e della natura incontaminata, ad un costo contenuto soprattutto per i gruppi, e col mezzo più veloce e comodo disponibile.

Sul sito gstravel.eu tutte le informazioni utili per i trasporti, noleggio auto e bus, strutture ricettive e altro ancora.