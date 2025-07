Da San Giuliano di Puglia: «I bambini non dovrebbero mai morire né per il terremoto né tantomeno per la guerra»

SAN GIULIANO DI PUGLIA. «I bambini non dovrebbero mai morire né per il terremoto né tantomeno per la guerra…» A dichiararlo, con un intervento ad hoc, in Consiglio comunale, il sindaco del paese simbolo degli Angeli, a San Giuliano di Puglia, Antonello Nardelli.

«I bambini non dovrebbero mai morire né per il terremoto né tantomeno per la guerra, con questa frase che vuole essere un auspicio di memoria e di speranza, vogliamo dimostrare tutta la nostra solidarietà e fratellanza al popolo Palestinese… in modo particolare vogliamo ricordarci di Tarshiha, villaggio a prevalenza araba – palestinese situato nell’alta galilea (Stato di Israele) dove nel novembre 2009 è stato inaugurato un edificio scolastico, una scuola ‘di pace’ come fu definita, intitolata agli “Angeli di San Giuliano” edificio realizzato grazie alla solidarietà di associazioni e diocesi italiane, tra cui il Comitato Vittime della Jovine 31.10.2002.

Il Consiglio Comunale, vista la tragedia umanitaria della Striscia di Gaza, oggi con questa delibera vuole esprimere la propria netta contrarietà alla guerra. Siamo consapevoli che il Comune non ha potere alcuno in materia di politica estera, ma non possiamo né vogliamo restare immobili di fronte a ciò che sta accadendo, occorre decidere da che parte stare e noi oggi decidiamo di stare dalla parte della Pace.

L’Articolo 11 della nostra Costituzione, che voglio ricordare nasce come araba fenice dalle ceneri del II conflitto mondiale recita:

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Come sempre la nostra Costituzione ci indica il cammino e la direzione verso l’umanità … considerato che: che la situazione nella Striscia di Gaza continua a provocare un numero drammatico di vittime civili, tra cui molti bambini, una crisi umanitaria atroce, deplorevole nella negazione degli aiuti umanitari al popolo palestinese; che l’Onu e diverse organizzazioni internazionali e umanitarie, hanno più volte condannato l’uso sproporzionato della forza da parte dell’esercito israeliano e chiesto il cessate il fuoco immediato; che il principio di autodeterminazione dei popoli è riconducibile alle norme di diritto internazionale così come sancito dalla Carta delle Nazioni Unite e quindi principio fondamentale per la pace e la stabilità internazionale; che il Parlamento Europeo e numerosi Parlamenti nazionali hanno già espresso il sostegno al riconoscimento dello Stato di Palestina; Oggi nel nostro piccolo vogliamo essere promotori come Ente locale, della richiesta di riconoscere lo Stato di Palestina e soprattutto di cessare le atrocità nella striscia di Gaza».

Il Consiglio Comunale di San Giuliano di Puglia con delibera 17 del 25/06/2025 ha approvato all’umanità il “Riconoscimento dello Stato di Palestina e richiesta di cessazione delle ostilità nella striscia di Gaza” atto che fa seguito alle medesime deliberazioni dei Consigli Comunali di San Martino in Pensilis e Termoli.