Diritto di famiglia, nasce lo Sportello Aiaf a Campomarino

CAMPOMARINO. A Campomarino, ieri sera, venerdì 11 luglio, è stato presentato ufficialmente lo “Sportello di Diritto di Famiglia”, frutto di una convenzione tra il Comune e l’Aiaf Molise (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i Minori), approvata con delibera n. 76 dell’8 maggio 2025.

L’iniziativa, illustrata presso la Biblioteca di Palazzo Norante, nasce con l’obiettivo di garantire ai cittadini un servizio informativo gratuito, competente e riservato su temi di delicata rilevanza sociale e personale. Lo sportello rappresenta un punto di riferimento per chi vive situazioni familiari complesse, come separazioni, divorzi, affidamento di minori, violenza domestica e conflittualità in presenza di minorenni, offrendo supporto legale, psicologico e sociale. Grazie alla presenza di avvocati esperti in diritto di famiglia, i cittadini potranno ricevere orientamento sui propri diritti, sugli strumenti di risoluzione delle controversie e sulle nuove procedure introdotte dal legislatore, in un contesto di assoluta riservatezza.

Durante l’incontro di presentazione, hanno preso parte le autorità locali, tra cui il sindaco Vincenzo Norante, l’assessore alle Politiche Sociali Rossella Panarese e la presidente del Consiglio comunale Erika Della Penna. Per Aiaf Molise erano presenti il presidente Romeo Trotta ed Erika Cieri, responsabile territoriale per il distretto Termoli-Larino, che ha moderato il dibattito con grande orgoglio per il traguardo raggiunto.

Attiva dal 2014, Aiaf Molise si distingue per la sua missione di tutela delle fasce fragili e per la promozione della cultura dei diritti. In un contesto sociale in continua trasformazione, in cui le dinamiche familiari si fanno sempre più articolate, l’associazione si è affermata come punto di riferimento per la comunità e per i professionisti del settore, valorizzando la centralità della persona e la complessità delle relazioni familiari.

Il servizio sarà operativo dalla prima metà di settembre e seguirà il seguente orario di apertura al pubblico: ogni martedì dalle 15:30 alle 17:00. Per ricevere assistenza o prenotare un incontro, è possibile contattare lo sportello al numero 334.1286271 oppure scrivere all’indirizzo mail sportellodidirittodifamiglia@libero.it.

Il progetto prevede anche giornate informative e collaborazioni con istituzioni scolastiche e amministrazioni locali, per rafforzare la rete territoriale e favorire un’adesione consapevole ai percorsi di supporto. Lo “Sportello di Diritto di Famiglia” si configura così come uno strumento prezioso per avvicinare le istituzioni ai bisogni reali delle persone, nel segno della solidarietà e della tutela dei diritti.