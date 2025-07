«Diventate istruttori di volo per i vostri figli», la lezione di vita del professor Paolo Crepet

TERMOLI. I genitori non devono ancorarli al suolo, piombando i figli, ma devono essere i loro istruttori di volo.

Si racchiude in questa considerazione il senso dello spettacolo che ieri sera, al Teatro Verde, ha visto il professor Paolo Crepet portare in scena lo spettacolo “Il reato di pensare”, una disamina cruda e reale di una società liquida sempre meno vocata ai sacrifici, alla formazione, alle ambizioni, alla dignità, ma imperniata sul delegare (anche all’intelligenza artificiale) e a raggiungere la comfort zone.

Critica severa di una comunità in disfacimento, a partire dalla cellula familiare, che indebolisce le generazioni.

Numeri alla mano, i test sul quoziente intellettivo ha visto perdere il 18% delle facoltà mentali.

Concetti che il professor Crepet aveva anticipato anche nell’intervista telefonica che aveva preceduto la data di ieri, seconda nel Molise, dopo quella di Isernia.

Esperienze di vita vissuta, dai ricordi del passato, il nonno e i tempi del liceo, agli incontri d’oggi, come una ragazza che alla stazione Termini immaginava la metropolitana sul tetto, oppure quel ragazzo che si rifiuta di rispondere alle domande nell’esame della maturità, sintomi di una new age al contrario.

Tutti legati alle comodità tecnologica, per una vita da consumare sul divano, invece che esplorando il mondo, dove i genitori fungono da sindacalisti dei figli e sono pronti ad armare rivolte contro gli insegnanti e ricorrere al Tar per impugnare eventuali e ormai sempre meno bocciature.

Una platea che ha ascoltato in rigoroso silenzio questo monologo che ha saputo mettere a fuoco tutti i limiti del pensiero debole, quello che non ci induce a riflettere e a dare battaglia per sostenere le nostre opinioni, nel solco di un buonismo e politicamente corretto che sta togliendo il sale dalle relazioni sociali.

Se in India e in Cina si boccia, perché da noi no? Di cosa si ha paura? Per Crepet gli sbagli sono il carburante dei futuri successi, come quelli conseguiti dall’equipaggio femminile di Luna Rossa, ragazze giovani capace di mettersi in discussione e vincere l’America’s Cup femminile, alzandosi all’alba e non restando sul divano. Perché il talento da solo non basta, serve passione, coraggio e voglia di emergere.

Emanuele Bracone