Domenica al mare e sosta ‘balneare’: Polizia locale chiamata a intervenire sul lungomare Nord

TERMOLI. «Possibile che vengo da Vasto e solo a Termoli, sul lungomare Nord, trovo le situazioni di totale mancanza di rispetto delle regole, da parte di chi lascia l’auto in sosta ove capita, e ci impedisce il transito con le nostre auto?»

Testimonianza diretta di un automobilista, ma le pattuglie della Polizia locale ci sono e forse non basterebbe un esercito di ‘guardie’.

Ancora una volta, il lungomare nord di Termoli finisce al centro delle polemiche a causa dei parcheggi selvaggi. L’area, particolarmente frequentata durante i fine settimana estivi, si è trasformata in un vero e proprio caos viabilistico, con auto lasciate ovunque, anche fuori dagli stalli e in palese violazione del codice della strada. Nella giornata di domenica 27 luglio, le segnalazioni da parte dei cittadini si sono fatte insistenti, tanto da richiedere l’intervento della Polizia Municipale.

Come si vede anche dalla foto scattata da un cittadino e circolata sui social, alcune auto risultano parcheggiate in modo da impedire il passaggio di altri veicoli o ostacolare l’uscita da regolari posti auto. Una situazione non solo incivile, ma anche pericolosa, in particolare in caso di emergenze o necessità di rapido accesso da parte dei mezzi di soccorso.

Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti sul posto per sanzionare i veicoli in sosta irregolare e ristabilire l’ordine, ma le polemiche non si placano. Sui gruppi social cittadini molti utenti lamentano un controllo ritenuto troppo blando e tardivo, soprattutto in considerazione dell’elevato flusso turistico che ogni anno interessa la zona balneare.