Dopo cinque giorni da incubo: è tornata regolare da ieri sera la circolazione ferroviaria sulla tratta Termoli-Foggia

TERMOLI. Sulla dorsale adriatica, parliamo della linea Termoli-Foggia, è stata una settimana da viaggi della speranza. Si spera che i disagi siano terminati ieri sera, alle 20, quando le Ferrovie dello Stato hanno comunicato che la circolazione ferroviaria è tornata regolare tra Termoli e Rignano dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di Rfi a seguito di un incendio nei pressi di Chieuti.

Anche ieri sera, in piazza Garibaldi, pullman sostitutivi pronti a far salire i passeggeri, incappati nell’ennesima disavventura di una settimana che da lunedì 7 luglio, ogni giorno ha riservato disagi, soppressioni, ritardi e limitazioni, sia per le conseguenze degli incendi, nel tratto tra Chieuti e Serracapriola, sia per i guasti tecnici.