Dopo il ‘colpo’ al Postamat di San Giacomo, Romano: «Se il centrodestra fallisce sulla sicurezza»

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Il consigliere regionale di Costruire Democrazia calca la mano sulla questione sicurezza, dopo il colpo al Postamat di San Giacomo degli Schiavoni.

«Intorno alle 4 di questa mattina ignoti hanno fatto esplodere il Postamat dell’ufficio postale di Corso Umberto I a San Giacomo degli Schiavoni, l’unico del paese sul quale confluivano anche gli abitanti di Petacciato, rimasti da alcuni mesi senza lo sportello perché reso inagibile da analoga deflagrazione.

Un atto criminale, l’ennesimo, che si consuma in basso Molise, ironia della sorte proprio nel comune di cui è sindaco il senatore Della Porta, componente della commissione parlamentare Antimafia ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia, partito di destra che storicamente pone al centro il tema della sicurezza.

Conosco personalmente Costanzo e, al netto delle divergenze anche assai profonde su temi dirimenti (come l’autonomia differenziata), riconosco e apprezzo il suo impegno politico e istituzionale, ed esprimo a lui e a tutta la comunità di San Giacomo la mia piena ed incondizionata solidarietà.

Il Molise è ormai nel mirino della criminalità organizzata, che si manifesta sia in forme di infiltrazione “silenziosa” nei settori economici sensibili sia in veri e propri atti di guerriglia, come gli assalti ai bancomat e portavalori. Se c’è un terreno sul quale è indispensabile che si muova compatta la filiera istituzionale è proprio quello del contrasto alla penetrazione della criminalità sul nostro territorio: mai come oggi, le congiunture politiche sono assolutamente favorevoli per porre il tema della “tutela dei confini” regionali, con specifico riferimento al basso Molise, che si dovrà misurare su un impegno politico e finanziario concreto, immediato ed esemplare, di implementazione dei presidi territoriali di sicurezza e sorveglianza, di concerto con le Forze dell’Ordine, con investimenti specifici in risorse umane, logistiche e strategiche per preservare il Molise. Comune, Regione e Stato devono parlare con una sola voce e rispondere a questo attacco senza perdere un solo istante.

L’episodio di San Giacomo degli Schiavoni deve essere l’ultimo e, paradossalmente, non potrebbe esserci vetrina migliore, per chi ricopre responsabilità istituzionali ai più alti livelli del Paese e in Regione, per dimostrare che passare dalle parole ai fatti è ancora possibile».