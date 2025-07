Dopo il diploma: 10 strategie per scegliere il percorso giusto

MOLISE. Terminare la scuola superiore è un momento importante, ma anche carico di dubbi e incertezze: cosa fare adesso? Proseguire con l’università, buttarsi subito nel mondo del lavoro o scegliere una strada alternativa? Non c’è una risposta unica per tutti, ma alcune linee guida possono aiutare a orientarsi meglio e a prendere decisioni più consapevoli.

Ecco 10 consigli da tenere a mente per costruire il proprio percorso post-diploma, suggeriti da un esperto del settore.

1. Informati e non scegliere a occhi chiusi

In un mercato del lavoro in continuo cambiamento, è fondamentale basare le proprie scelte su dati concreti e aggiornati. Ad esempio, si prevede che nei prossimi anni saranno necessari quasi 4 milioni di nuovi lavoratori. Sapere quali sono i settori più dinamici può guidarti verso scelte più sicure.

2. Non tutte le lauree sono uguali

Se scegli di andare all’università, sappi che alcune facoltà offrono maggiori possibilità di inserimento lavorativo. Le discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), la medicina, le professioni sanitarie e l’area economico-statistica sono tra le più richieste.

3. Considera le alternative all’università

Percorsi come gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) rappresentano un’ottima alternativa: corsi biennali fortemente legati al mondo delle imprese, con tassi di inserimento lavorativo superiori all’80%. Anche la formazione tecnica specialistica o l’apprendistato di alta formazione possono aprire porte interessanti.

4. Le soft skills valgono più della sola esperienza

Oltre ai titoli di studio, oggi sono fondamentali competenze trasversali come problem solving, pensiero critico, capacità comunicative, adattabilità e alfabetizzazione digitale. Imparare a imparare, la cosiddetta “learnability”, è una qualità sempre più apprezzata.

5. L’intelligenza artificiale cambierà il lavoro

L’IA interesserà presto oltre il 60% dei lavori nelle economie avanzate. Saper interagire con queste tecnologie sarà una skill cruciale. Allo stesso tempo, ci sarà bisogno di professionisti con un solido pensiero critico ed etico per guidare l’uso consapevole della tecnologia.

6. Se vuoi lavorare subito, punta su indirizzi tecnici e professionali

Indirizzi come meccanica, elettronica, informatica, manutenzione, enogastronomia e ospitalità sono molto richiesti e offrono sbocchi concreti già subito dopo la scuola.

7. Alcuni mestieri tecnici sono difficili da trovare

Mestieri come elettricista, idraulico o manutentore sono molto ricercati ma con poche figure qualificate disponibili. La crescente specializzazione e la necessità di professionalità fanno di questi lavori un’occasione da non sottovalutare.

8. Mandare curriculum senza strategia non basta

Inviare CV è importante, ma deve essere fatto in modo strategico: personalizzato, accompagnato da lettera di presentazione e utilizzando più canali, sia digitali sia tradizionali.

9. Per trovare lavoro, vai dove passano i “treni”

Le offerte si trovano soprattutto online, su piattaforme come LinkedIn, Indeed e siti aziendali. Essere presenti e attivi su questi canali, fare networking e prepararsi ai colloqui sono passi fondamentali.

10. Fatti le ossa con esperienze pratiche

Tirocini, stage, lavori estivi o esperienze all’estero aiutano a capire meglio sé stessi, a confermare le proprie scelte e a sviluppare competenze molto apprezzate dal mercato del lavoro.

Seguire questi consigli può aiutarti a fare scelte più consapevoli e a costruire un percorso di successo, qualunque strada tu scelga.