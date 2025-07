Dopo la replica, la precisazione sulle “Spiagge Speciali”

TERMOLI. Si arricchisce di una precisazione lo scambio a distanza tra Lucia Lamanda e l’assessore alle Politiche sociali, Mariella Vaino, a chiarimento dell’articolo “Il paradosso delle Spiagge Speciali”: «Gentile assessora, ho letto attentamente la sua risposta al mio articolo e, visto che questo ha portato a un malinteso, sento il dovere di chiarire la mia posizione.

Innanzitutto, mi lasci esprimere il profondo rispetto per il suo impegno come amministratrice e come madre. Mi è chiaro e riconosco appieno la dedizione con la quale porta avanti il progetto “Spiaggia Abile” e comprendo profondamente la sua posizione di genitore che cerca di garantire al proprio figlio le migliori opportunità possibili.

Il malinteso nasce dal fatto che il mio scritto non doveva essere interpretato come un attacco al progetto “Spiaggia Abile” né tantomeno a chi lo realizza con sincero impegno e sacrificio. La mia non era una critica alle buone intenzioni o al valore immediato dell’iniziativa, ma una riflessione più profonda che accusava un sistema che rende necessari questi progetti. Per meglio dire: non mi sognerei mai di criticare chi come lei intende costruire ponti, ma condanno una società che prima ha costruito e costruisce trincee.

La mia voleva essere una riflessione rivolta non verso chi cerca soluzioni immediate, ma verso un futuro davvero inclusivo!

Quando lei giustamente dice che “inclusione significa anche avere la libertà di scegliere”, mi trova completamente d’accordo. Ma mi permetta di osservare che la vera libertà non dovrebbe essere scegliere tra spiagge accessibili e non, ma scegliere semplicemente tra mare, montagna o città, come fa naturalmente ogni famiglia.

Il mio pensiero nasceva da una domanda che probabilmente condividiamo, dopo aver letto commenti di altri genitori come lei: perché un genitore dovrebbe dover consultare liste di accessibilità? Perché dovrebbe esistere la necessità di progetti specifici? Non per criticare chi oggi fornisce queste soluzioni, ma per immaginare un domani dove non ne avremo più bisogno.

Comprendo che, dal suo punto di vista, il mio pensiero possa essere sembrato irrispettoso verso chi si impegna concretamente. Non era questa la mia intenzione. Il progetto “Spiaggia Abile” è sicuramente un tassello prezioso oggi, e riconosco il suo valore nel presente. Semplicemente, la mia riflessione era rivolta al sistema che rende necessaria la sua esistenza.

Forse si può lavorare insieme per garantire un futuro dove nessun genitore sarà costretto a cercare “spiagge adatte”, perché lo saranno tutte, e dove la vita sarà a misura di ogni esigenza, dove i suoi sforzi di oggi diventeranno superflui domani non per fallimento, ma per successo completo.

La ringrazio per il suo impegno e per aver preso tempo per rispondere al mio articolo. Spero che questo chiarimento possa aprire un dialogo costruttivo piuttosto che alimentare fraintendimenti.

“Sarò sempre dalla parte dei più fragili, e non mi scuso se non riesco ad accettare che i diritti fondamentali vengano spacciati per concessioni.” Qualunque essi siano!

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore confronto. Cordiali saluti».