Efficientamento energetico, Palombo: “Un’occasione persa per Montenero”

MONTENERO DI BISACCIA. Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato l’esaurimento dei fondi destinati alle Regioni in transizione – tra cui il Molise – nell’ambito dell’Avviso C.S.E. 2025, rivolto all’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Montenero di Bisaccia non risulta tra i Comuni che hanno presentato domanda.

Eppure, una delibera di Giunta del 28 aprile scorso aveva manifestato l’intenzione di partecipare. Nulla è stato trasmesso entro il 5 maggio, data in cui le risorse risultavano già assegnate.

«Mentre altri Comuni si sono assicurati contributi a fondo perduto, noi siamo rimasti fermi»,

dichiara Nicola Palombo, Capogruppo di Montenero Democratica e Progressista, che ha presentato un’interrogazione per chiarire tempistiche, responsabilità e motivi del mancato invio della domanda.

La mancata candidatura comporta un danno economico diretto per le casse comunali, che continueranno a sostenere spese energetiche evitabili, e rappresenta un ritardo negli interventi ambientali che altri territori stanno già realizzando.

A rendere il quadro ancora più critico è il fatto che, da mesi, l’Amministrazione ha riorganizzato il settore tecnico, creando due nuove dirigenze con l’obiettivo dichiarato di migliorare efficienza e capacità progettuale. L’unico risultato certo, al momento, è stato un aumento dei costi per la struttura comunale. I benefici, invece, restano tutti da dimostrare.

Questa è solo l’ultima di una serie di occasioni perdute. Il dato politico è che, a fronte dell’elenco di risultati che il Sindaco propone in ogni sede, colpisce sempre di più ciò che non è stato ottenuto, soprattutto in una fase straordinaria come quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si sta ormai chiudendo.