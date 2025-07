Expo 2025: il ministro Salvini in visita al padiglione Molise

CAMPOBASSO. Questa mattina, in occasione dell’evento “Italia e Giappone: un ponte tra Europa e Asia per la mobilità del futuro”, ospitato nell’ambito di Expo 2025, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha fatto visita al Padiglione Italia e, in particolare, all’area espositiva dedicata alla Regione Molise.

Il Ministro si è mostrato sinceramente colpito dalle bellezze, dalla creatività e dalla ricchezza culturale rappresentate dall’artigianato tradizionale molisano, fino ai tesori archeologici come la celebre Venere di Venafro.

Nel corso della visita, Salvini ha anche partecipato al suggestivo rito del Tanabata, affidando il proprio desiderio ai rami di bambù e al suono della monumentale campana di Agnone, simbolo di spiritualità e maestria artigianale molisana.

Tuttavia, il cuore dell’incontro con i rappresentanti istituzionali della Regione Molise è stato incentrato sul tema strategico dell’internazionalizzazione delle imprese locali, nell’ottica di rafforzare la competitività del tessuto produttivo italiano e molisano sui mercati esteri.

“Avere il Ministro Salvini oggi nel nostro spazio espositivo è stato per noi motivo di grande onore – ha dichiarato l’assessore Di Lucente – ma anche un’opportunità concreta di maggiore visibilità per il nostro territorio e per le aziende che vi operano. Come ha sottolineato lo stesso ministro, l’Expo rappresenta una vetrina globale: un’occasione unica per costruire nuovi ponti economici e culturali con un Paese dinamico e in crescita come il Giappone“.