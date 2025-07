Farmaci per chi ha più bisogno: a Termoli la distribuzione solidale

TERMOLI. Nei mesi scorsi, grazie al grande lavoro di professionisti e volontari dell’Associazione Casa dei Diritti, del Comitato della Cri di Termoli e dell’Associazione Gepa, insieme a farmacisti in pensione coordinati dalla Fondazione del Banco Farmaceutico, sono state raccolte moltissime scatole di farmaci per le persone meno abbienti.

Tanto è stato reso possibile in virtù della solidarietà delle farmacie che hanno aderito all’iniziativa a Termoli, Campomarino Lido, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, San Giugliano di Puglia, Guglionesi, Montemitro e dalle relative comunità.

Il materiale raccolto sarà distribuito, ogni martedì, a partire da domani 8 luglio 2025, dalle ore 17.30 alle 18.30 presso i locali della parrocchia Sant’Antonio di Termoli, alla presenza di medici volontari per supportare nella distribuzione dei farmaci, a favore dei soggetti più bisognosi.

Nelle altre giornate, le richieste potranno essere formulate al numero verde della Casa dei Diritti: 800 661501.

Dagli organizzatori arriva un sentito ringraziamento alla CRI di Termoli, all’Associazione GEPA, alle Farmacie che hanno aderito, ai media che seguono e promuovono con attenzione la raccolta, ai farmacisti e medici che hanno supportato l’iniziativa. Un ringraziamento speciale viene inoltre rivolto ai tanti cittadini che hanno partecipato alla raccolta, dimostrando, ancora una volta, grande generosità, altruismo e senso di comunità, e a don Timoteo Limongi che ospiterà nei propri locali il servizio di distribuzione.

“La nostra comunità molisana dimostra, come sempre, e nonostante le difficoltà economiche dei nostri tempi, una indicibile generosità e attenzione verso chi è in difficoltà, e questo ci rende orgogliosi. Dietro ogni scatola raccolta vi è sempre un gesto di grande solidarietà e per questo motivo ringraziamo, dal primo all’ultimo, chiunque ci ha dato una mano per realizzare questo importante progetto. Noi ci siamo per ascoltarvi e aiutarvi, e siamo dietro il telefono 800 661501“.