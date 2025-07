Finalmente ripristini a regola d’arte sul manto stradale

TERMOLI. Proseguono i lavori di riqualificazione urbana a Termoli con il completamento degli interventi di ripristino del parcheggio del Crocifisso e del tratto stradale in uscita su via Maratona.

Gli interventi si sono resi necessari a seguito dei lavori effettuati da Enel – E Distribuzione e sono stati eseguiti nel pieno rispetto delle normative vigenti, come stabilito durante la riunione convocata nelle scorse settimane presso l’assessorato ai Lavori Pubblici con la partecipazione dei referenti della società elettrica.

Il parcheggio del Crocifisso è stato completamente ripristinato, con un nuovo manto asfaltato che restituisce piena funzionalità e decoro all’area. Ma non solo: è stato asfaltato anche il tratto in uscita su via Maratona, che negli ultimi mesi aveva subito un forte deterioramento a causa dell’intenso traffico veicolare, reso necessario dalla chiusura temporanea dell’accesso da via Montecarlo per via dei lavori in corso presso l’asilo comunale.

L’intervento, dunque, non si è limitato al semplice ripristino dell’esistente, ma ha incluso anche un miglioramento complessivo della viabilità, con un asfalto nuovo e di alta qualità, a beneficio della sicurezza e del comfort di cittadini e automobilisti.