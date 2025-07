Fischietti d’élite: il Molise protagonista con Massimi, Perrotti e Monaco

TERMOLI. Si è svolta ieri l’assemblea nazionale dell’Aia, durante la quale sono state tracciate le linee guida per la stagione sportiva 2025/26 e ufficializzati gli organici degli arbitri e degli assistenti arbitrali, dalle massime categorie fino ai livelli regionali.

Uno dei momenti più attesi è stato senza dubbio la lettura da parte del presidente Zappi dei nuovi elenchi della Can (Commissione Arbitri Nazionale), della Can C e delle altre categorie.

Per quanto riguarda la CAN, che fino alla scorsa stagione contava 47 arbitri, il nuovo organico sarà composto da 42 fischietti: una riduzione dettata da scelte necessarie, tra raggiunti limiti di età e dimissioni volontarie. Un “snellimento” voluto per garantire una maggiore rotazione e offrire nuove opportunità ai giovani più promettenti.

Ma la notizia che ci rende più orgogliosi riguarda da vicino Termoli: anche per la prossima stagione, tra i 42 arbitri che calcheranno i campi della Serie A e della Serie B, ci sarà Luca Massimi, il nostro fischietto molisano che continua a rappresentare con professionalità e prestigio la nostra terra ai massimi livelli del calcio nazionale.

Insieme a lui, confermati anche due assistenti di grande esperienza e valore:

Giuseppe Perrotti , sezione di Campobasso

, sezione di Giacomo Monaco, sezione di Termoli

Anch’essi pronti a dare il massimo nella nuova annata sportiva.

A tutti loro va il nostro più caloroso in bocca al lupo: che sia una stagione ricca di soddisfazioni, emozioni e, perché no, qualche meritato applauso in più da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Forza ragazzi, il Molise arbitrale è con voi!

Auguri anche alla sezione AIA di Termoli e a tutte quelle del Molise, al presidente degli arbitri molisani Andrea Nasillo e a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita arbitrale del Molise.

Michele Trombetta