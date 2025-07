Fondi comunitari per risanare il viadotto “Molinello”

TERMOLI. Il viadotto Molinello di via Corsica a Termoli sarà sottoposto a una corposa operazione di manutenzione straordinaria che rappresenta uno dei tasselli chiave nel piano regionale per la messa in sicurezza della viabilità minore e comunale1.

L’intervento, per un valore complessivo di 4.520.000 euro totalmente finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 attraverso l’Accordo per la Coesione tra Governo e Regione Molise, riguarda il ripristino delle parti strutturali degradate del manufatto, infrastruttura strategica costruita nei primi anni ’60 ed essenziale per i collegamenti locali.

L’opera è inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e gode di una pianificazione puntuale sia dal punto di vista tecnico-progettuale che finanziario: il progetto esecutivo era già stato approvato dalla Giunta nel giugno 2023 e ha trovato sistemazione negli strumenti di programmazione comunale per il prossimo triennio.

Per garantire la massima trasparenza e qualità delle attività preliminari, il Comune ha affidato con procedura diretta – secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici – il servizio di verifica della progettazione esecutiva allo Studio Energia s.r.l. di Campobasso.

A coordinare e monitorare l’intero intervento è stato nominato l’ingegner Quintino Graziano come Responsabile unico del progetto, con l’obiettivo di assicurare la perfetta esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici.

Obiettivo principale garantire la sicurezza delle infrastrutture, puntando sul migliore utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali per garantire mobilità e sviluppo urbano.