Forum Italia-Balcani, Roberti: «Il Molise promotore di una visione oltre i confini»

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, e il consigliere regionale con delega al Turismo, Fabio Cofelice, hanno partecipato, a Roma, al primo Forum Italia-Balcani sul Turismo, promosso dal Ministero del Turismo ed Enit S.p.A.

A coordinare i lavori sono stati il vice-premier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il Ministro al Turismo, Daniela Santanchè.

Il Forum ha rappresentato un’importante occasione di confronto internazionale sul ruolo del turismo come strumento di sviluppo condiviso tra l’Italia e i Paesi dei Balcani, per promuovere opportunità di collaborazione e crescita, con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e del settore privato.

«Il Molise, con questa iniziativa, si fa promotore di una visione che guarda oltre i confini regionali» ha commentato il Presidente Francesco Roberti, «contribuendo in modo attivo alla strategia del Governo nazionale volta a rafforzare la presenza italiana nei Balcani occidentali e a sostenere il percorso di integrazione europea dei Paesi dell’area. Siamo convinti che anche una regione come la nostra, ricca di identità, cultura e potenzialità, possa svolgere un ruolo significativo in questo processo, mettendo a sistema le proprie risorse – a partire dal turismo – in sinergia con gli altri attori istituzionali. È una sfida che poggia su tre pilastri essenziali: sicurezza, sviluppo e stabilità, e il Molise è pronto a fare la sua parte».