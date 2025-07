Forum sul Turismo Italia-Balcani, Regione Molise presente

TERMOLI. «È stato per me un onore poter rappresentare la Regione Molise al Forum sul Turismo Italia-Balcani – ha dichiarato il consigliere regionale Fabio Cofelice, Delegato al Turismo, che ha partecipato al Forum “Bridging Destinations – Italy- The Balkans”, che si è svolto a Roma, organizzato dal Ministero del Turismo e Enit.

“Ho avuto l’occasione – prosegue Cofelice – di esporre ai Ministri del Turismo dei Paesi balcanici un progetto molisano che va nella direzione di costruire una destinazione ponte tra le due sponde dell’adriatico, più specificamente tra il Molise e la Dalmazia; progetto che ha trovato notevole interesse anche da parte del Ministro Santanchè”.

Il Forum, che ha visto la presenza anche del presidente Francesco Roberti, ha avuto come obiettivo quello di rafforzare i rapporti tra regioni adriatico joniche con i Paesi balcanici, per una strategia comune finalizzata alla promozione delle destinazioni turistiche e del turismo esperienziale.

“Il Molise- ha concluso Cofelice – dovrà avere un ruolo primario anche per la presenza in regione delle comunità croate e albanesi che potranno aiutarci a rafforzare la collaborazione con le regioni al di là dell’Adriatico, anche grazie alle realtà imprenditoriali presenti in Molise” .