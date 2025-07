TERMOLI. Game, set, match: Jannik Sinner trionfa a Wimbledon battendo Carlos Alcaraz in 4 set e scrive una pagina di storia indelebile dello sport azzurro.

Primo tennista italiano a vincere Australian Open, Us Open, Atp Finals, a issarsi al numero uno al mondo, a vincere due Davis di fila e il maggior numero di master mille, ora si consacra definitivamente nel tempio di Wimbledon, con un 4-6 6-4-6-4 6-4, che il compianto Rino Tommasi avrebbe definito 6-4 periodico.

Jannik Sinner signore del tennis mondiale si riscatta, in rimonta, contro Carlos Alcaraz e ora quei tre match point del Roland Garros fanno ancora più male, perché avrebbe avuto la possibilità di infilare 4 vittorie slam consecutive e soprattutto puntare al prossimo Flushing Meadows al vero Grande Slam, sulla superficie che più lo avvantaggia, il cemento.

Jannik è competitivo ovunque, superlativo nell’indoor e all’aperto, ora anche su rosso ed erba si conferma un fuoriclasse.

Per il Grande Slam c’è sempre tempo… E’ lui il numero uno dello sport tricolore e forse non solo…

Pressione altissima, dopo gli ultimi confronti col suo avversario generazionale, l’incognita del gomito, il ritmo che solo da due mesi ha potuto riprendere a giocare, dopo i tre mesi di stop per la contaminazione indiretta.

Asticelle sempre più alte, gioco sempre in miglioramento, scelte di staff in divenire, un Sinner che sta ancora maturando, ma arando il campo di vittore mitiche, come appunto il prato londinese. E’ il simbolo di una generazione d’oro.

E lo possiamo dire… quella bozza scritta sui 3 matchpoint a Parigi ci era rimasta in gola… ora abbiamo potuto finalmente urlare di gioia.