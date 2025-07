Gestione idrica: l’Unione Europea apre ai fondi di coesione

CAMPOBASSO. Finalmente sarà possibile finanziare direttamente la gestione idrica, attraverso le risorse comunitarie dei fondi di coesione, per la realizzazione dei bacini di accumulo.

L’annuncio del presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, a seguito del confronto avuto con il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, durante il Forum in Masseria, è stato accolto con grande soddisfazione da Coldiretti Molise, che da anni si batte per la realizzazione di una rete di bacini di accumulo su tutto il territorio regionale, ormai indispensabili a fronteggiare i cambiamenti climatici in atto.

Negli ultimi tre anni, infatti, i danni provocati all’agricoltura italiana dal clima “impazzito” – evidenzia Coldiretti – hanno superato i 20 miliardi di euro, ed il caldo estremo di queste ultime settimane ne è l’ennesima dimostrazione.

“L’utilizzo dei fondi di coesione per la gestione idrica – afferma il Direttore regionale di Coldiretti, Aniello Ascolese – costituisce una svolta attesa da tempo, che ci consentirà finalmente di investire in infrastrutture fondamentali per trattenere l’acqua nei periodi di pioggia e renderla disponibile durante le fasi di emergenza, tanto per l’agricoltura che per usi industriali e civili, ivi compreso lo spegnimento di eventuali incendi”.**

“Il via libera dell’Unione europea – aggiunge Ascolese – segna un cambio di passo decisivo per rafforzare la resilienza delle imprese agricole, mettere in sicurezza i raccolti e promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche, in linea con gli obiettivi europei di adattamento climatico e tutela del territorio”.

Per questo Coldiretti Molise ha subito avviato un’interlocuzione con l’Assessorato regionale all’Agricoltura, cui ha prospettato i possibili positivi scenari che si stanno per aprire.

“L’assessore Salvatore Micone – ha affermato il direttore Ascolese – ha subito mostrato interesse per le possibilità derivanti dal nuovo orientamento dell’Ue in tema di gestione idrica, mostrandosi propenso a valutare l’ipotesi di mettere in campo risorse per realizzare, come da noi suggerito negli ultimi anni, dei bacini di accumulo sul territorio regionale.

Un’apertura, quella dell’Assessore, che – ha concluso Ascolese – lascia ben sperare per il futuro delle produzioni agricole, delle aziende e, non ultima, della tutela del territorio regionale”.