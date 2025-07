Giornata Ecologica nel bosco di San Valentino

MAFALDA. Il sindaco di Mafalda, Egidio Riccioni, rende noto che, in collaborazione con l’assessore Sabrina Di Pietro, è stata organizzata la giornata Ecologica. «Abbiamo il privilegio di vivere in un territorio incontaminato, ricco di bellezze naturali, storia e comunità, per questo ti invitiamo a partecipare alla prima giornata ecologica che si terrà in Mafalda presso il bosco di San Valentino domenica 27 luglio dalle ore 7 alle ore 12, ritrovo presso la fontanella di Palmoli.

Sarà un’occasione speciale per prenderci cura dell’ambiente che ci circonda, rafforzare il senso di comunità e promuovere comportamenti sostenibili. Insieme ci occuperemo della pulizia del colle di San Valentino e vogliamo sensibilizzare e promuovere la tutela di quel nostro meraviglioso luogo.

Se avete tagliaerbe o altri attrezzi li potete portare, venite con abbigliamento consono, mentre i guanti e sacchi li forniamo noi. Siamo certi che da parte vostra ci sarà tanta voglia di fare la differenza con chi non parteciperà. Verso mezzogiorno ci sarà un pranzo al sacco, offerto dall’amministrazione comunale a tutti noi partecipanti. Siamo certi che la tua presenza, renderà questa iniziativa un momento di condivisione e cambiamento positivo. Per motivi organizzativi vi preghiamo se vorrai partecipare di rispondere a questo messaggio.

Un caro saluto e….. ci vediamo sul campo!»