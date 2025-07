Goletta Verde sbarca a Termoli

TERMOLI. Goletta Verde 2025, la storica campagna estiva di Legambiente che monitora lo stato di salute di mare e coste, arriva in Molise domenica 6 luglio con una doppia tappa a Termoli, il 6 e 7 luglio.

Il viaggio della Goletta, iniziato il 23 giugno dal Friuli-Venezia Giulia, terminerà il 9 agosto in Liguria e toccherà tutte le 15 regioni costiere italiane.

Questa 39ª edizione affronterà temi cruciali per il futuro dell’ambiente: dalla depurazione delle acque e le energie rinnovabili, fino alla lotta alla crisi climatica e alla salvaguardia della biodiversità.

Partner principali della campagna sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, con Biorepack come partner tecnico.

La tappa molisana si aprirà domenica 6 luglio con un’iniziativa dedicata alla didattica: i laboratori “Alla scoperta del mare”. Si proseguirà lunedì 7 luglio con la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste del Molise, in programma alle ore 10.00 presso il Sottovento al Porto Turistico Marina di San Pietro. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, al Porto Turistico Marina Sveva di Marina di Montenero di Bisaccia, si terrà il workshop dal titolo “La costa molisana alla prova della Strategia sulla biodiversità 2030”.

“Il passaggio di Goletta Verde rappresenta ogni anno un momento importante per approfondire temi cari al territorio molisano – ha dichiarato Giorgio Arcolesse, direttore Legambiente Molise APS – Le due giornate a Termoli e Montenero saranno un’occasione per confrontarci e dialogare con la cittadinanza, cercando di portare avanti politiche di salvaguardia della biodiversità e tutela del nostro territorio”.

Anche per il 2025 torna il servizio SOS Goletta, che permette a cittadini e cittadine di segnalare scarichi anomali, chiazze sospette o situazioni di inquinamento lungo le coste e le spiagge, compilando l’apposito form online sulla pagina dedicata.

Il programma di Goletta Verde a Termoli

Domenica 6 luglio

Ore 17.00 – Circolo della Vela di Termoli

Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Attività gratuite di educazione ambientale dedicate a bambini e ragazzi. Un viaggio alla scoperta del mare, delle specie che lo abitano e dei pericoli per la biodiversità. Si imparerà a riconoscere le tracce dei nidi di tartarughe marine, a capire se gli squali sono davvero pericolosi e ad agire per la tutela degli ecosistemi marini.

Per informazioni e prenotazioni: campagne@legambiente.it

Lunedì 7 luglio

Ore 10.00 – Sottovento, Porto Turistico Marina di San Pietro

Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio

Intervengono:

Laura Brambilla , portavoce Goletta Verde

, portavoce Goletta Verde Giorgio Arcolesse , direttore Legambiente Molise APS

, direttore Legambiente Molise APS Silvana Ciciola , assessore all’ambiente del Comune di Termoli

, assessore all’ambiente del Comune di Termoli Marco Paolilli, responsabile Coordinamento Area 3 – CONOU

Ore 16.00 – Porto Turistico Marina Sveva, Marina di Montenero di Bisaccia

Workshop “La costa molisana alla prova della Strategia sulla biodiversità 2030”

Saluti istituzionali:

Giorgio Arcolesse, Legambiente Molise APS

Italo Carfagnini, presidente Porto Turistico Marina Sveva

Simona Contucci, sindaca di Montenero di Bisaccia

Laura Brambilla, portavoce Goletta Verde

Introduzioni:

Angela Stanisci, docente Università del Molise

Dario D’Onofrio, biologo marino

Mauro Di Muzio, ex direttore servizio demanio marittimo Regione Molise

Tavola rotonda:

Basso Cannarsa, presidente OP San Basso

Mariagrazia Cerroni, direttore tecnico scientifico ARPA Molise

Fiorenza Del Borrello, assessora all’ambiente Comune di Montenero di Bisaccia

Silvana Ciciola, assessora all’ambiente Comune di Termoli

Giampiero Lascielandà, assessore all’ambiente Comune di Petacciato

Domenico Guidotti, Innovation SEA

Romeo Sabatini, assessore all’ambiente Comune di Campomarino

Dina Verrecchia, direttrice servizio demanio marittimo Regione Molise

Conclusioni e moderazione:

Antonio Nicoletti, responsabile ufficio Aree Protette Legambiente Nazionale

Un sentito ringraziamento al Porto Turistico Marina San Pietro di Termoli, al Porto Turistico Marina Sveva di Montener, al Circolo della Vela di Termoli e al ristorante Sottovento per l’ospitalità.

Grazie anche al laboratorio Biosan s.r.l. per le analisi delle acque.