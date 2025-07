Guardia di finanza: Roberti accoglie il generale Petruccelli

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha ricevuto, a Palazzo Vitale, oggi, mercoledì 16 luglio 2025, il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Danilo Petruccelli.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale ed è stato occasione per un proficuo confronto sui temi della legalità, della trasparenza amministrativa e della collaborazione tra le istituzioni a tutela del territorio e dei cittadini molisani.

“Ho espresso al generale Petruccelli – ha dichiarato il presidente Francesco Roberti – il mio più sincero benvenuto in Molise, con l’auspicio di un dialogo costante e costruttivo nel solco della sinergia tra Regione e Guardia di Finanza. Il ruolo del Corpo è fondamentale non solo per il contrasto alle frodi e all’evasione, ma anche per garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, specie in questa fase di grande impegno sul fronte del PNRR e dei fondi europei.”

Il presidente Roberti ha inoltre sottolineato “l’importanza di una presenza attenta e competente come quella della Guardia di Finanza, anche in ambito economico e sociale, per rafforzare il senso civico e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”.

Il generale Petruccelli ha ribadito la piena disponibilità della Guardia di Finanza a collaborare con la Regione Molise in una logica di servizio alla collettività.

Il presidente Francesco Roberti, nell’occasione, ringrazia per l’attività svolta e l’impegno in favore del territorio molisano il Generale di Brigata Luca Cervi, che ha guidato la Guardia di Finanza in Molise negli ultimi tre anni.