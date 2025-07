Hevon: al via il progetto per valorizzare l’olio Evo a Montecilfone

BASSO MOLISE. Venerdì 18 luglio, con inizio alle ore 17:40 in Piazza Rotary a Montecilfone, si terrà l’evento di lancio del Progetto Hevon, finanziato nell’ambito del Programma South Adriatic con l’Unione dei Comuni del basso Biferno come lead partner.

Hevon mira a aumentare la consapevolezza sulle caratteristiche dell’olio Evo di alta qualità, migliorare le strategie di marketing, rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (Mpmi), potenziare la collaborazione transfrontaliera e creare una filiera dell’olio d’oliva più sostenibile. Il cambiamento atteso comprende un settore più solido e interconnesso, un maggiore accesso al mercato e un migliore riconoscimento per l’olio EVO di alta qualità.

I partner di progetto sono, oltre all’Unione dei Comuni del basso Biferno, la Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” (Italia), l’Associazione per l’olivicoltura regionale sostenibile – Valdanos (Montenegro), la Camera di Commercio e dell’Industria di Durazzo (Albania), KAIROS Cooperativa Sociale A.R.L. ONLUS – ETS e il Comune di Berat (Albania). Il budget totale di progetto ammonta a € 920.700,96.

La grande novità di questo progetto è la realizzazione del Kit Hevon, una serie di soluzioni volte a sostenere le piccole e medie imprese nella filiera dell’olio d’oliva e nel settore HORECA per migliorare la loro competitività e l’accesso ai mercati. Il Kit comprende le linee guida HEVON, che definiscono percorsi comuni e standard per migliorare la competitività, il carrello degli oli HEVON, strumento innovativo di comunicazione, formazione del personale ed educazione dei consumatori, che sarà utilizzato in ristoranti e fiere commerciali, il Menu HEVON con una selezione dei migliori oli EVO in termini di qualità e sostenibilità, e la piattaforma B2B HEVON, uno strumento online con materiale formativo, una vetrina digitale e altri strumenti utili per migliorare il posizionamento sui mercati nazionali e internazionali.

“È per l’Unione dei Comuni del basso Biferno,” ha dichiarato Giorgio Manes, presidente dell’Unione, “motivo di grande soddisfazione e di impegno per offrire alle nostre realtà produttive ulteriori sbocchi commerciali e, nello stesso tempo, con attività di cooperazione con altri territori, migliorare anche la qualità del prodotto.”