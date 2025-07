«Ho 40 anni, amo le Barbie e ho il diabete: finalmente mi sento vista»

GUGLIONESI. Sì, lo ammetto: ho 40 anni e ancora oggi le Barbie mi piacciono da morire. Ma questa volta non si tratta solo di nostalgia o affetto per un’icona dell’infanzia. Quando ho visto la nuova Barbie con microinfusore d’insulina e sensore glicemico sul braccio a forma di cuore, ho sorriso con commozione.

Perché io sono una donna con diabete di tipo 1 da quasi 26 anni, e da 11 porto un microinfusore.

Vederlo finalmente rappresentato in una bambola – per di più in stile Barbie – è qualcosa che non avrei mai immaginato da ragazzina. E oggi, da adulta, so quanto può fare la differenza per una bambina vedere una Barbie che le somiglia. Che non nasconde la sua malattia, ma la porta con naturalezza e bellezza.

Mattel ha annunciato da pochi giorni l’arrivo di una nuova Barbie della linea Fashionistas: una bambola con microinfusore di insulina e sensore CGM (monitoraggio glicemico continuo), visibili e realistici. Il sensore è applicato sul braccio con un grazioso cerotto rosa a forma di cuore, il microinfusore è agganciato in vita. Il tutto connesso (nel gioco!) a un telefono giocattolo con finta app per la glicemia.

Un dettaglio da niente? Tutt’altro. Per chi convive con il diabete di tipo 1 fin da bambina, vedersi rappresentata così è potente.

Questa Barbie non è solo una trovata di marketing: è frutto della collaborazione con Breakthrough T1D (ex JDRF), organizzazione internazionale che finanzia la ricerca sul diabete tipo 1.

L’obiettivo era semplice e potente: creare una rappresentazione corretta e realistica, che potesse aiutare i bambini e le famiglie a sentirsi visti, capiti, normalizzati.

Barbie indossa anche un vestito a pois blu – un richiamo non casuale: il blu è il colore simbolo della consapevolezza sul diabete. E come ogni Barbie che si rispetti, ha una borsetta per gli accessori. Ma stavolta dentro ci stanno snack, gel, glucometro.

Per anni molte persone con diabete hanno imparato a rendere invisibili i nostri dispositivi, a coprire i sensori, a sentirci “diversi”.

Questa Barbie fa il contrario: mostra tutto con naturalezza, e lo fa in modo positivo.

È un messaggio forte anche per i coetanei: “vedere” il diabete è il primo passo per non averne paura, non giudicarlo, non isolarlo.

Da adulta con diabete, non posso che essere felice.

Perché oggi una bambina che riceve questa Barbie può sentirsi meno sola, meno diversa, più forte.

Può giocare immaginando avventure in cui il microinfusore non è un limite, ma parte di sé.

Può immaginare che la sua malattia sia vista, raccontata e soprattutto rispettata.

Io avrei tanto voluto una Barbie così.

E anche se ho 40 anni, non è mai troppo tardi per emozionarsi davanti a una bambola che dice, silenziosamente: “Ci sei anche tu. E sei bellissima così“.

Alberta Zulli