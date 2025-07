I 60 anni di sacerdozio di monsignor Domenico D’Ambrosio

SAN GIOVANNI ROTONDO. Sabato 19 luglio 2025, alle ore 18, presso la Chiesa di San Pio in San Giovanni Rotondo, sua Eccellenza Domenico Umberto D’Ambrosio presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica di ringraziamento per i suoi Sessant’anni di sacerdozio.

Il vescovo, monsignor Claudio Palumbo, insieme al Clero e a tutto il popolo di Dio che è in Termoli-Larino esprime un affettuoso, caloroso e sentito augurio all’arcivescovo D’Ambrosio per questi suoi primi sessant’anni di ministero sacerdotale.

Monsignor D’Ambrosio è stato vescovo della Diocesi di Termoli-Larino dal 1990 (fece l’ingresso il 17 febbraio) al 1999 quando fu eletto vescovo di Foggia Bovino. Da allora innumerevoli volte è venuto in diocesi invitato da sacerdoti, accettando gli inviti con la sua consueta disponibilità, e ancora oggi, pur essendo trascorsi oltre venticinque anni dal suo trasferimento, il popolo di Dio lo ricorda con grande stima e riconoscenza.

Monsignor D’Ambrosio, come testimoniano i tanti sacerdoti con cui è rimasto in contatto e che tante volte lo vanno a incontrare a San Giovanni Rotondo, riserva un giorno della settimana alla preghiera per i sacerdoti e per tutta la nostra Diocesi. Chi lo ha conosciuto ne ricorda le grandi doti umane, la profonda spiritualità, l’affezione al popolo di Dio, la cordialità e familiarità nei rapporti con i sacerdoti che, come attestano numerosi, a casa del vescovo si sentivano a casa loro, il carisma della presidenza, la sua capacità comunicativa ed empatica nello spezzare il pane della parola e dell’eucaristia.

Mons. D’Ambrosio ha anche avviato il sinodo diocesano con profezia e lungimiranza. La ricorrenza giubilare è occasione per tutta la diocesi di Termoli-Larino di ringraziamento e gratitudine a Dio per il dono di un sacerdote e vescovo che si è speso totalmente con dedizione e passione all’annuncio del vangelo e all’edificazione del Regno di Dio dove il Signore lo ha posto.

Ad multos annos Eccellenza, tanti auguri carissimo don Mimì!