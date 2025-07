Il cittadino che ci mette la faccia, Francesco: «Campomarino merita molto di più»

CAMPOMARINO. Quante segnalazioni, quasi tutte, sono inviate con la richiesta di restare anonime e quasi sempre le respingiamo al mittente, dipende dal merito, ovviamente. Ma c’è chi ci mette la faccia, come Francesco Pio Chimisso, a Campomarino.

«Viviamo una situazione davvero in un forte declino, comunque, penso che già si sappia qualcosa: palazzetto dello sport costruito e mai aperto, pineta pulita solo una piccola parte, messa la nuova recinzione e lasciata all’abbandono furti di auto, turismo solo i weekend le strade durante la settimana sono vuote. Potrei fare un lungo elenco». Da qui, l’esigenza del cittadino di inviare per il tramite di Termolionline, una «Lettera aperta».

«Campomarino è diventata lo specchio dell’incapacità amministrativa di chi ha governato negli ultimi 40 anni. Un paese una volta vivo, accogliente, ricco di bellezza e potenziale turistico, oggi appare spento, trascurato, abbandonato. Le strade sono sporche, i servizi carenti, le infrastrutture trascurate, e il turismo – nostra unica vera risorsa – è completamente dimenticato. Campomarino non ha bisogno di promesse vuote, ma di visione. Non servono poltrone occupate da chi non ha competenza, ma responsabilità, passione e capacità di rilanciare il paese con azioni concrete. Il degrado che viviamo non è frutto del caso. È il risultato di anni di disattenzione, di amministrazioni che hanno pensato alla gestione ordinaria come se fosse sufficiente, senza mai costruire un futuro. Non servono più le solite facce. Servono idee vere, menti fresche e il coraggio di cambiare rotta. Non è più tempo di accontentarsi: Campomarino merita un’amministrazione all’altezza».