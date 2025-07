Il Cosib rilancia la missione nel ciclo dei rifiuti con la gestione diretta e l’ammodernamento degli impianti

TERMOLI. Nell’ultima seduta del comitato direttivo del Cosib via libera alla riattivazione dell’impianto consortile per la gestione diretta del trattamento di rifiuti liquidi.

Una decisione ponderata, maturata al termine di un’articolata fase di studio e confronto tecnico, e dettata da una precisa necessità: riequilibrare economicamente l’Ente sfruttando appieno il potenziale produttivo dell’impianto di trattamento presente nell’area consortile.

La svolta è stata possibile grazie alla relazione tecnica dell’ingegner Perla, redatta su richiesta del direttore generale Nicola Del Re, che ha analizzato nel dettaglio la fattibilità tecnica, economica e autorizzativa della riattivazione dell’impianto. L’audizione dell’ingegner Perla, del dottor Elio Scurti e del perito industriale Franco Di Michele ha rappresentato un momento cruciale per chiarire le opportunità e i vincoli legati a questa operazione. Non si tratta solo di un ritorno all’autonomia gestionale, ma dell’ambizione di rilanciare il ruolo del Consorzio nel ciclo dei rifiuti, non solo per il fabbisogno interno delle aziende insediate, ma anche con apertura verso l’esterno. Tre ipotesi progettuali, un obiettivo: massimizzare l’efficienza.

Nella relazione presentata sono state considerate tre ipotesi progettuali principali: Revamping dell’impianto esistente: prevede il riutilizzo e l’adeguamento delle sezioni già autorizzate, con un costo stimato di 2,465 milioni di euro e un tempo di realizzazione di circa 47 mesi dall’ottenimento del finanziamento. La soluzione implica modifiche sostanziali all’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), ma consente di lavorare su un’infrastruttura già esistente. Realizzazione di un nuovo impianto in batch: è la proposta più ambiziosa, con maggiore controllo sul processo e modularità.

I costi stimati ammontano a 4,17 milioni di euro, con un cronoprogramma di 50 mesi. Trattandosi di un impianto ex novo, sarebbero necessarie nuove autorizzazioni, comprese probabilmente la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e la VINCA (Valutazione d’Incidenza Ambientale). Scarico in deroga per salinità: questa opzione consentirebbe di aumentare il volume trattabile fino a 190.000 metri cubi all’anno, con costi stimati intorno ai 3,5 milioni di euro. Tuttavia, le tempistiche per l’attivazione restano incerte, essendo vincolate alla redazione di un progetto definitivo e all’ottenimento delle necessarie deroghe.

L’attuale impianto consortile è già dotato di AIA rilasciata nel 2018 e valida fino a ottobre 2028. Tuttavia, qualsiasi intervento, anche non sostanziale, richiederà aggiornamenti autorizzativi. A tal proposito, sono stati identificati cinque scenari autorizzativi, con costi di consulenza e procedure che variano da 15.000 a 75.000 euro. Il presidente del Consorzio, Piero Donato Silvestri, ha sottolineato l’urgenza di non far decadere l’AIA esistente e di sfruttare l’arco temporale disponibile per rilanciare l’impianto, evitando inutili ritardi burocratici. A ciò si aggiunge il parere favorevole espresso dal Direttore Generale, che conferma la direzione strategica impressa al progetto. Uno degli aspetti più interessanti della relazione tecnica riguarda le simulazioni economiche. Tre gli scenari di trattamento analizzati:

Con 30.000 tonnellate/anno, l’utile netto stimato si attesta intorno al 38%; a 60.000 tonnellate/anno, il margine cresce al 42%; con la deroga per salinità e 190.000 tonnellate/anno, l’utile sale al 43%. Il prezzo medio ipotizzato per la vendita del servizio di trattamento è stimato a 35 euro/m³, a fronte di un costo di lavorazione che parte da 18 euro/m³. Si tratta di un margine che, in un contesto di efficienza gestionale e di apertura verso il mercato esterno, potrebbe garantire risorse stabili al Consorzio. Ma la riattivazione dell’impianto non si risolve in un intervento strutturale. La gestione diretta implicherà una riorganizzazione complessiva: serviranno figure tecniche e operative qualificate (capo impianto, responsabili di processo e commerciali, operai specializzati), una formazione specifica su tracciabilità e normativa (come il sistema Rentri) e lo sviluppo di un sistema gestionale efficace e digitalizzato.

Il Comitato Direttivo ha deliberato di procedere in maniera compatta e determinata, conferendo al Direttore Generale il mandato a intraprendere tutte le azioni utili e necessarie per ottenere le autorizzazioni richieste e, se necessario, attivarsi per intercettare finanziamenti pubblici. Tutto, naturalmente, nei limiti della capacità di spesa del Consorzio.