«Il diritto allo studio in Molise viene tradito ogni anno»

CAMPOBASSO. «C’è un diritto che, in Molise, viene tradito ogni anno sotto silenzio: il diritto allo studio». Così Andrea Greco, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle.

«Dietro questo tradimento ci sono volti, storie, sogni. Quelli di centinaia di giovani che lottano per costruirsi un futuro, ma si scontrano con un muro fatto di disinteresse e fondi che non bastano mai- prosegue Greco- Oggi essere uno studente universitario significa fare i conti con affitti alle stelle – sì, anche qui in Molise – bollette insostenibili, famiglie in difficoltà e pochissime opportunità di lavoro. Ma tutto questo diventa insopportabile quando anche l’unico strumento pensato per aiutare chi merita, viene negato: la borsa di studio.

Tra il 2023 e il 2025 sono oltre 300 gli studenti risultati idonei ma non beneficiari. Vuol dire che più di 300 ragazzi e ragazze che avevano diritto a quel sostegno, non lo hanno ricevuto. Per un solo motivo: mancano i fondi. Sarebbero in grado di reperirli per qualsiasi cosa: anche la “sagra del serpente volante”. Ma per gli studenti no. Sei idoneo, ma non vincitore: una autentica presa in giro.

Nelle scorse settimane ho chiesto conferma ufficiale all’Esu, l’Ente regionale che si occupa del diritto allo studio: i dati sono impietosi. E se il trend attuale dovesse confermarsi anche per quest’anno accademico, il conto rischia di salire a quasi 700 borse non erogate in soli tre anni.

Ma dietro questi numeri ci sono persone. Giovani molisani che rischiano di abbandonare l’università. Famiglie che si piegano sotto il peso di sacrifici enormi. E sogni che si spengono prima ancora di poter vedere la luce.

È inaccettabile. Ogni studente idoneo deve avere ciò che gli spetta. Perché il futuro del Molise si misura da come tratta i suoi giovani. E su questo, la Regione sta clamorosamente fallendo.

Chiediamo da anni più risorse, tempi certi nei trasferimenti e una programmazione pluriennale che garantisca stabilità e continuità.

Il diritto allo studio non è un premio né un favore: è un dovere dello Stato nei confronti di ogni studente».